Démarrage en Lorraine des soldes pour 4 semaines

Thionville, France

Pour s'aligner sur nos voisins du Luxembourg, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges ont démarré les soldes dès ce jeudi matin. Ils se termineront le 29 janvier en Lorraine et le 4 février dans le reste de la France. Des soldes qui ont plutôt bien démarré à Thionville, à quelques kilomètres de la frontières luxembourgeoise. Au centre commercial Géric et sa centaine de boutiques, les rabais s'affichent en gros sur les vitrines. Un premier jour de soldes qui a attiré du monde. Jeannine de Rustroff a acheté "des t-shirts et des petits pulls à -40 et -50%", satisfaite de ces ristournes.

Cela fait une dizaine d'années que les commerces lorrains s'alignent sur le Luxembourg voisin pour démarrer les soldes avant tout le monde. Et cela arrange aussi les clients, juste après les fêtes. "Je suis en vacances, explique ce père de famille, et comme les enfants sont grands, ils reçoivent de l'argent et plus des jouets et nous venons donc dépenser les étrennes".

Cette année, les soldes seront plus courts : 4 semaines au lieu de 6. Une nouveauté vue d'un bon oeil par Alexandra, responsable d'une boutique de prêt à porter pour enfants : "C'est beaucoup mieux pour nous, ça évite que les soldes s'éternisent et ça permet de présenter plus rapidement la nouvelle collection". Mais certains clients, habitués aux promotions toute l'année, sont déçus du démarrage de ces soldes raccourcis. Il faudra attendre une semaine à 10 jours avant la 2e démarque.