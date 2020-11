Déménagement au printemps pour le porcelainier "Ateliers Arquié" à Limoges

Ce sera un petit évènement au printemps prochain. "On ne déménage pas une entreprise de porcelaine tous les jours" acquisse le président des Ateliers Arquié Grégory Rosenblat. Et pourtant dans quelques mois, ce sera le cas pour son entreprise crée il y a une vingtaine d'années à Limoges. "Nous essayons de nous diversifier et les locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui deviennent un petit peu exigus et ne sont pas adaptés à l'activité de création et de production d'objets en porcelaine que nous avons aujourd'hui. Il était nécessaire, utile et maintenant urgent que nous puissions nous installer dans un bâtiment qui nous offre la possibilité de réorganiser notre flux de production, d'être un petit peu plus rationnels et d'être un petit peu plus rentables aussi" explique-t-il.

Un nouveau site riche d'une façade en pierre taillée datant de 1910

Pour ce faire, il a décidé d'investir en passant de locataire à l'abris des regards rue de la Font Pinot (en face de l'ancienne salle de concert La Fourmi) à propriétaire ayant pignon sur rue au 230 avenue Baudin, à l'entrée de Limoges sur la route d'Aixe-sur-Vienne. Et pas sur n'importe quel site ! A cette adresse trône encore une superbe façade en pierre taillée. Relique industrielle du siècle dernier. Elle remonte à 1910. A l'époque, la famille Patry y a installé les magasins et les bureaux de sa tannerie. Après la seconde guerre mondiale, le site est devenu une manufacture de tissage puis un garage pour camions et enfin une fabrique de pneumatique. Et bientôt donc, une fabrique de porcelaine !

Le site actuel des Ateliers Arquié rue de la Font Pinot à Limoges © Radio France - Jérôme Ostermann

La façade, d'ores et déjà nettoyée offre un véritable cachet au lieu. Elle a aussi contribué au choix de ce site et sera d'ailleurs mise en valeur en étant illuminée. "Mettre notre savoir faire dans un écrin derrière une belle façade avec une belle vitrine et en entrée de ville, on va pouvoir être un petit peu plus présents, un petit peu mieux vus de la ville de Limoges, de nos différents clients" se réjouit Grégory Rosenblat. Même si les Ateliers Arquié sont déjà visibles en ville où le mobilier urbain en céramique a été fabriqué par ses soins, il est vrai que sa clientèle est plutôt parisienne. En s'installant à la vue de tous avenue Baudin, l'entreprise va forcément gagner en visibilité au niveau local.

Des outils industriels qui ne se bougent pas facilement

Pour y parvenir, il y a encore d'importants travaux à réaliser avant le déménagement qui pour une entreprise de porcelaine ne sera pas une opération anodine anticipe le président des Ateliers Arquié :"Comme toutes les manufactures de porcelaine, nous avons un nombre incalculable de palettes et de rayonnage de moules et ce n'est pas une mince affaire que de les transporter. Et nous avons nos fours de cuisson. Ce sont des outils industriels qui ne se bougent pas facilement. Il y a des professionnels dont c'est le métier auxquels nous feront appel pour les installer dans nos futurs locaux" explique le patron de cette entreprise de porcelaine dont le déménagement ne passera pas inaperçu.