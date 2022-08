Déménagement des Grands Buffets de Narbonne : un bâtiment vieillissant, ou un loyer bientôt trop élevé ?

Une semaine après que les Grands Buffets de Narbonne ont annoncé leur intention de quitter la ville, les raisons du départ se dessinent et les collectivités répondent au patron du célèbre restaurant.

Pourquoi les Grands Buffets de Narbonne envisagent-ils de quitter l'Aude ? Le restaurant est en conflit depuis plusieurs mois avec l'agglomération du Grand Narbonne et a décidé de taper du poing sur la table fin juillet. Le gérant Louis Privat a annoncé sa volonté de déménager le restaurant, dénonçant un manque d'entretien de l'Espace de Liberté, l'ensemble de bâtiments qui abrite les Grands Buffets et qui est la propriété de l'agglomération. Mais les collectivités locales se défendent.

Le maire de Narbonne et président du Grand Narbonne, Didier Mouly, confirme que des travaux seront réalisés sur l'ensemble des bâtiments dans les quatre prochaines années, à hauteur de 12 millions d'euros. "Il s'agira de travaux d'aménagement et de réhabilitation, notamment pour l'étanchéité des toitures, la vitrerie, la réfection de la patinoire, ou l'amélioration de l'entrée." Le patron des Grands Buffets avait notamment dénoncé des fuites d'eau, des problèmes de climatisation et une panne sur l'ascenseur pour les clients handicapés.

Un problème de loyer ?

Selon le maire de Narbonne, la raison du départ des Grands Buffets pourrait davantage être liée au loyer. "Il s'agit d'un loyer dérisoire à l'heure actuelle, et qui devrait bientôt être revu et déplafonné, explique Didier Mouly. Ça a peut-être contrarié le gérant du restaurant."

Le président de l'agglomération se dit également "surpris que, tout à coup en plein mois d'août, Monsieur Privat ait un coup de chaud et s'en prenne aux élus." Ce jeudi soir, le Grand Narbonne a publié un communiqué (voir bas de page) dénonçant "le mépris pour les services et les dirigeants du Grand Narbonne qui depuis de nombreuses années accompagnent le développement des Grands Buffets".

"Les collectivités ne font pas ce qu'il faut !"

Thierry Deniau, président de l'UMIH dans l'Aude

Mais les soucis que pointe le gérant des Grands Buffets n'étonnent guère les acteurs économiques de l'Aude. Le président l'UMIH, l'organisation patronale du secteur de l'hôtellerie-restauration, reconnaît que le bâtiment du restaurant "ne donne pas vraiment envie. Quand j'arrive sur le parking, je me demande où je dois aller."

Les collectivités ont leur responsabilité, selon Thierry Deniau. "Ce n'est pas d'aujourd'hui que Louis Privat se plaint du bâtiment. Donc les collectivités ne font pas ce qu'il faut ! Elles disent que ce n'est pas de leur faute, mais je n'y crois pas."

Les discussions toujours en cours avec les Pyrénées-Orientales

Dès l'annonce du projet de déménagement, Perpignan et les acteurs économiques des Pyrénées-Orientales se sont portés candidats pour accueillir l'institution narbonnaise. La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) confirme qu'elle est en contact avec le gérant des Grands Buffets et qu'elle étudie les solutions dans le département.

Mais il y a d'autres candidats. Le maire de Béziers, Robert Ménard, s'est rendu aux Grands Buffets début août. La ville de Castelnaudary est également intéressée.