Déménagement des Grands Buffets de Narbonne : un hôtel et une boutique s'ajouteront au restaurant

En plein conflit avec l'agglomération du Grand Narbonne, le fondateur des Grands Buffets a tenu ce mardi une conférence de presse. Il confirme son choix de quitter la ville et détaille son projet ambitieux pour le célèbre restaurant.

"La confiance est perdue." La décision est prise, le divorce est consommé entre Les Grands Buffets et l'agglomération du Grand Narbonne. Les premiers reprochent à la seconde de mal gérer l'ensemble d'immeubles dans lequel le restaurant est installé, mais surtout, Les Grands Buffets regrettent "l'absence de réponse, malgré plusieurs textos, mails et mises en demeure depuis 2015", raconte Louis Privat, le fondateur du célèbre restaurant narbonnais, lors d'une conférence de presse ce mardi. Fin juillet, il annonçait donc son intention de quitter la ville après plusieurs années de litige.

Depuis, Louis Privat a reçu de nombreuses candidatures : les Pyrénées-Orientales (Claira ou Rivesaltes), Carcassonne, Castelnaudary, Béziers, Lézignan, Montpellier ou Sète. Le gérant a déjà pris rendez-vous pour visiter certains lieux. Les Grands Buffets ont besoin d'un site de 15 hectares, proche de l'autoroute. Ils accueillent chaque année 360.000 clients, qui viennent souvent de loin.

Une centaine de chambres d'hôtel et une halle de produits régionaux

Le choix va prendre du temps. "Il faut compter deux ans environ pour monter un dossier, et deux ans supplémentaires pour les travaux", précise Louis Privat. Les Grands Buffets ne déménageront pas de Narbonne avant quatre ou cinq ans. Le coût du déménagement est estimé à 30 ou 35 millions d'euros.

D'ailleurs, le fondateur du restaurant ne sera pas seul à choisir la destination. "Le groupe d'investisseurs avec lequel je vais travailler sur ce projet aura son mot à dire." Aux côtés du restaurant, un hôtel proposera une centaine de chambres. "Il y aura également une halle de produits régionaux."

Une centaine d'emplois supplémentaires

Le choix de la nouvelle localisation des Grands Buffets dépend aussi des salariés. "C'est vrai que ce déménagement représente une petite anxiété pour les salariés, note Olivier Quillaud, le responsable de la pâtisserie et représentant du personnel. Mais on sait que l'entreprise ne nous oublie jamais en cas d'évènement de ce type. Et je pense que, si nous restons proches de Narbonne, un grand nombre de collaborateurs resteront dans leur logement."

Le nouveau projet prévoit également l'embauche d'une centaine de salariés supplémentaires, portant leur nombre total à 300 ou 350 emplois en CDI. "Nous cherchons donc un lieu proche de crèches et d'écoles", ajoute Louis Privat.