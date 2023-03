Déménagement du casino de Cabourg d'ici 2025

Le casino de Cabourg, construit depuis 114 ans sur le front de mer, à côté du mythique grand Hôtel va déménager pour aller s'installer dans un tout nouveau bâtiment qui sera construit sur l'avenue de la Divette à côté du nouveau centre aqualudique.

ⓘ Publicité

L'enjeu économique du déménagement

Pour le maire Tristan Duval, et l'exploitant du casino, le groupe Partouche, l'emplacement actuel du casino dans le centre-ville ne répond pas aux besoins la clientèle. " Nous sommes enclavés, et nos clients actuels de Caen, ou des autres villes autour ne peuvent pas se stationner tranquillement " explique Stéphane Gilquin, le directeur du casino. "*Comme on dit dans le milieu : no parking, no business"*, ajoute Tristan Duval, le maire de Cabourg.

Pour la ville de Cabourg, maintenir et augmenter la clientèle du casino est un enjeu économique important puisque depuis un an le casino génère un chiffre d'affaire d'environ 3 millions 300 000 euros.

Le chantier du nouveau casino se trouve à côté du chantier du centre aqualudique, rue de la Divette, mars 2023. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

La construction du nouveau casino rue de la Divette, mars 2023. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Un futur casino plus tourné vers le jeux

"Avec une salle de plus de 900 mètres carré entièrement consacré aux machines à sous et aux tables de jeux, le futur casino sera plus tourné vers le jeux", décrit Stéphane Gilquin. Une salle de jeux pour les fumeurs sera aussi construite " quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui dans le casino actuel", continue le directeur.

Un espace bar et restaurant seront aussi créer dans le futur casino. Quant aux animations organisées le samedi soir dans le casino, elles seront maintenues. "Nous voulons garder notre clientèle, et continuer à faire vivre le casino comme un lieu de rencontres, un espace social ", précise Stéphane Gilquin.

L'ancien casino transformé en lieu culturel

Le bâtiment qui abrite aujourd'hui le casino, sera conservé. Il est d'ailleurs classé partiellement comme monument historique depuis 1993. Les façades, les toitures, les fresques et le système électrique du théâtre qui se trouvent dans le casino sont protégés. "Nous allons garder le théâtre à l'italienne et transformer ce lieu en un mini-centre des congrès", décrit le maire, Tristan Duval. "Ce sera un lieu culturel, et puis bien entendu le restaurant en face de la mer sera maintenu" assure Tristan Duval.

Au total, les travaux de réhabilitation du bâtiment sont estimés entre 5 et 6 millions d'euros.

"Le restaurant et le bar seront conservés dans le casino, mais la décoration sera remplacée" assure le maire de Cabourg, Tristan Duval, mars 2023. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

Les habitants mitigés sur le projet

Dans les rues de Cabourg, les réactions à ce projet sont partagées. "Je ne crois pas à ce futur casino, je ne pense pas que les gens vont prendre leur voiture pour aller à l'extérieur de la ville", commente une commerçante du centre-ville.

" C'est triste de voir le casino déplacé. J'ai 19 ans, j'ai grandi ici, et j'ai toujours vu le casino en face de la mer. Les touristes le prennent en photo... Au bout de la rue commerçante, c'est un petit peu le charisme de la ville. J'ai un petit pincement au cœur ", ajoute Louis, 19 ans.

" Je ne suis pas opposé au projet. Si le bâtiment est réutilisé pour accueillir du public ou pour mettre en place des activités culturelles, alors d'accord. Il faut qu'il reste ouvert ", maintient Anne, une habitante récente de Cabourg.

" Monsieur le maire, souhaite en faire un mini-centre des congrès, notamment pour accueillir du monde lors du festival de Cabourg....du beau monde....J'espère que le lieu servira à tous les habitants et qu'il ne sera pas là juste pour accueillir les têtes-pensantes ", grommelle un habitant.

Une réunion publique sur le projet a lieu vendredi 17 mars à 19h au 43 avenue de l'Hippodrome à Cabourg. Le maire Tristan Duval présentera le projet.