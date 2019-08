Le restaurant étoilé Le Pily pourrait déménager dans l'ancienne capitainerie de Cherbourg

Lydie et Pierre Marion ont remporté l'appel d'offre pour acquérir l'ancienne capitainerie de Cherbourg située près du pont tournant. Le déménagement de leur restaurant dans ce lieu emblématique leur apporterait visibilité et confort. Mais avant cela, il leur reste de nombreuses étapes à franchir.

Cherbourg, France

"Il ne faut pas s'enflammer." Quand Lydie et Pierre Marion présentent à la presse leur projet de déménagement du restaurant Le Pily, ils sont enthousiastes mais prudents. Plusieurs rumeurs couraient depuis quelques temps à ce sujet, poussant le couple à dévoiler leur envie de changement, pour eux, mais aussi, forcément, un peu pour la ville. Car leur projet concerne un bâtiment emblématique de Cherbourg : l'ancienne capitainerie, située juste à côté du pont tournant.

Besoin de changement

Le lieu, inoccupé, a fait l'objet d'un appel d'offre par Port de Normandie en octobre 2018. "C'était le 22 octobre, au lendemain de la naissance de notre petite fille", raconte le couple. A cette époque, cela fait déjà quelques temps qu'ils réfléchissent à déménager leur restaurant. "Il devient _trop petit_, il faut se créer plus d'espace et de confort de travail et puis pour notre clientèle, ce n'est pas un emplacement numéro 1 comme peuvent avoir des établissements de 'notre statut', explique Pierre Marion. Et puis il faut de nouveaux objectifs pour garder sa motivation !" Ils sont sous le charme du lieu et candidatent donc, en temps et en heure, notamment grâce à leur comptable et à leur avocate, et font une offre à 200 000 euros, le minimum requis. En décembre, ils apprennent qu'ils ont remporté l'appel d'offre. Ils sont d'ailleurs les seuls candidats à avoir répondu à temps.

Si le déménagement a bien lieu, le couple compte bien conserver le nom Pily. © Radio France - Noémie Lair

Lydie et Pierre Marion ont déjà en tête leur projet. Il s'agirait d'installer dans l'ancienne capitainerie toute la partie technique avec les cuisines, les toilettes, le vestiaire, la cave, etc. et de construire une extension, sur l'actuel parking, pour accueillir la salle de restaurant avec une trentaine de places. Dans leurs souhaits, elle serait vitrée pour offrir une sublime vue sur l'entrée de la rade et pour ne pas défigurer le lieu tel qu'il est actuellement.

"Ces projets-là ne se font pas en un jour ni même en un an."

Mais la route est encore longue avant de pouvoir déguster les plats du chef étoilé dans le nouveau Pily. L'achat du bâtiment n'est pas encore effectif. Le couple doit d'abord en passer par de nombreuses réunions avec les notaires, les avocats, les banquiers, des expertises, notamment des sondages pour connaître la nature du sol, ou encore passer par de multiples taches administratives. "C'est compliqué mais c'est normal. Ces projets-là ne se font pas en un jour ni même en un an, souligne le chef. Un restaurant, ça se réfléchit, il faut penser à plein de choses, remplir plein de critères et ça reste encore incertain."

Les restaurateurs espèrent conclure l'achat d'ici un an, trouver les entreprises pour le chantier en quelques mois et réaliser les travaux en une année supplémentaire.

Garder l'identité du Pily

Si tout se passe bien, d'ici trois ans, les clients pourront donc affluer dans l'ancienne capitainerie. Ils y retrouveront l'identité du Pily, la même ambiance et la même cuisine. En attendant, ils peuvent toujours aller dans l'actuel restaurant qui reste ouvert jusqu'au potentiel déménagement.