Pays Basque: Démissions collectives à la tête d'Herrikoa

L'image du fleuron du développement local et de l'économie sociale et solidaire en prend un coup. Plus aucune femme ne siège à son Conseil de surveillance. Elles ont toutes démissionné. Elles n'étaient pas nombreuses au demeurant: quatre sur les seize membres. Elles ont claqué la porte suite à une réunion houleuse, mi octobre, après des propos tenus à l'égard des femmes chefs d'entreprises.

Des femmes sous représentées

Le conseil de surveillance d'Herrikoa se réunit et pose la question du renouvellement de ses membres. Certains invitent les femmes à céder leur place à de plus jeunes. La réunion en présentiel et visioconférence dérape avec des propos jugés "inqualifiables" ou "très violents" par des participants (hommes comme femmes). Les femmes chefs d'entreprises, regroupées dans l'association Andere Nahia demandent à ce que le rajeunissement ne se fasse pas au détriment des femmes; des femmes renvoyées à un manque supposé de représentativité dans l'économie locale.

Une sous représentation certaine dans le conseil de surveillance. Accentuée depuis qu'elles en ont claqué la porte. Elles ont été suivies par le président du Conseil de surveillance et deux autres personnes. Près de la moitié des membres au final -plus de la moitié si l'on ne compte que les représentants des actionnaires (des institutions comme la Région ou la CCI y ont aussi des sièges).

Initialement prévue en décembre, l'assemblée générale d'Herrikoa est repoussée au début de l'année prochaine. En attendant la société continue avec un de ses organes de direction amputé de la moitié de ses membres. Les nouveaux seront désignés lors de cette AG. Gageons que la question de la représentation des femmes au sein des directions d'entreprises se posera à nouveau.

Herrikoa en 40 ans, grâce à la captation d'une partie de l'épargne locale, c'est 18 millions d'euros investis pour venir en aide à 350 entreprises du Pays Basque. Cet "outil financier de capital-investissement solidaire de proximité, indépendant des réseaux bancaires" comme il se présente, compte 4.500 actionnaires qui auront leur mot à dire.