Démissions en série à la chambre de commerce et d'industrie du Gard

Six membres du bureau de la CCi du Gard, dont Eric Giraudier, ont annoncé qu'ils allaient remettre leur lettre de démission au préfet du Gard ce mardi après-midi. Ils évoquent une situation financière "très préoccupante"

Six membres du bureau de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Gard, dont Eric Giraudier, ont annoncé dans un communiqué publié ce mardi après-midi qu'ils avaient rédigé leurs lettres de démission pour les remettre au Préfet. Ils évoquent une situation financière "très préoccupante" sur l'ancienne CCI d'Alès. Les démissionnaires regrettent de ne pas avoir eu connaissance de cette situation et de l'avoir découverte un peu plus de trois mois après les élections.

Le divorce est consommé dans le couple Cabanat-Giraudier. Les deux hommes s'étaient alliés pour prendre la présidence de la CCI face au sortant Henri Douais. En novembre dernier pourtant, la donne semblait claire. Francis Cabanat, ancien président de la CCi d'Alès, devait effectuer la première partie du mandat à la tête de la nouvelle CCI unifiée et Eric Giraudier, président de l'UPE 30 devait prendre le relai pour la seconde partie du mandat.

Une assemblée générale doit se tenir le lundi 27 février prochain. Elle devrait procéder à l'élection d'un nouveau bureau.