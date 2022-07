Démolition de la dernière barre HLM du projet urbain de Coulounieix Chamiers : les habitants se rappellent

La dernière barre HLM, concernée par le renouvellement urbain du quartier de Chamiers à Coulounieix-Chamiers, est en train d'être détruite dans le quartier Jacqueline-Auriol. La démolition a commencé le 11 juillet et se terminera fin aout. Il ne restera plus qu'un terrain rasé et vide puisqu'aucune reconstruction n'est prévue. L'objectif est d'abord de désenclaver le quartier et ouvrir sur le reste de la ville.

Des bâtiments en ruine

Sur place, les habitants du quartier viennent voir de leurs propres yeux la démolition du bâtiment. Lionel s’arrête devant le chantier et sort son téléphone. Malgré la chaleur et la poussière qui vole, il prend le temps de capturer des souvenirs des ruines de son enfance. "Je fais des vidéos pour ma mère parce qu'elle a vécu ici. On était tellement habitué à voir des bâtiments. Un trou dans le paysage. Cela va faire drôle" raconte Lionel.

Quand j'étais jeune, on jouait tous au pré derrière

Au cœur des montagnes de débris, la grande pelleteuse s’attaque aux murs du troisième étage d’une partie de l’édifice. C’est la fin d’une époque pour Xavier. "Des beaux souvenirs. Quand j'étais jeune, on jouait tous au pré derrière. On était Portugais, Marocains, Algériens, Italiens, Espagnols, on jouait tous ensemble. Aujourd'hui ce n'est plus le cas" regrette Xavier.

Les curieux au rendez-vous

Albert fait un détour par le chantier avant d’aller chez le médecin. Pour lui, la boucle est bouclée : il était présent lors de la construction du bâtiment, et 50 ans plus tard, il assiste à sa destruction. "Les bâtiments qui étaient déjà construits, j'étais déjà grand. Cela ne me rajeunit pas. On oublie vite ceux qu'ils ont rasé en premier. Ils ont été plus long à construire qu'à démolir" se rappelle l'homme de 86 ans.