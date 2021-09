Démolition des tours du Wiesberg à Forbach : « ça va casser l'emblème du quartier ! »

Le maire de Forbach a fait part de son projet de détruire toutes les tours bleues du quartier du Wiesberg, qui concentrent selon lui les problèmes d'insécurité. Un vaste projet de rénovation urbaine prévoit de reloger tous les habitants dans un nouvel ensemble rebâti au même endroit.

L'annonce a fait réagir certains habitants ce lundi, qui attendent de voir si le projet verra effectivement le jour. Selon eux, huit tours en particulier, celles des Dahlias et des Géraniums, plus isolées, attirent plus particulièrement les points de fixation de trafic. L'année dernière, trois d'entre elles, sur le secteur des Dahlias, avaient déjà été condamnées.

Trafic et incivilités

Au dernier étage d'une tour des Géraniums où elle vit depuis 43 ans, Marie-Louise ne se voit pas quitter son logement : « À mon âge, je n'ai plus envie de bouger mais je voudrais être tranquille », commente-t-elle.

Pourquoi les raser si elles sont habitables ? Il faudrait plutôt que quelqu'un surveille les alentours - une habitante des Géraniums

Cette septuagénaire à la santé fragile décrit un véritable enfer dans son immeuble, régulièrement investi par des groupes de jeunes selon elle : « On pisse, on mange, on boit, on jette tout dans les escaliers, et ça crie à longueur de journée » raconte-t-elle. Pour elle, c'est à l'intérieur qu'il faut intervenir pour sécuriser l'immeuble, et ne pas raser pour tout détruire.

Si on détruit les tours, on aura moins de problèmes.

Pour Derradji, un père de famille qui habite dans un immeuble voisin, plus petit : « Ce ne sont pas les tours qui me dérangent, mais les gens qui squattent dedans. Les enfants sont obligés d'aller plus loin pour jouer. Dans les cités où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de problèmes. Si on détruit les tours, on aura moins de problèmes » cingle-t-il. Ses voisins et lui doivent régulièrement nettoyer le terrain de pétanque sur lequel donnent leur logements. Selon cet habitant, qui a occupé plusieurs logements au Wiesberg depuis 2001, l'espace est régulièrement occupé par d'autres personnes, pas toujours du quartier, qui y restent jusque tard en soirée en laissant leurs déchets derrière eux.

« L'emblème du Wiesberg »

Pour des habitants très attachés à leur quartier, c'est aussi une destruction très symbolique : « J'y ai beaucoup de souvenirs gamine. Tous mes souvenirs vont partir en l'air » témoigne Sarah, 29 ans, qui a toujours vécu au Wiesberg.

L'emblème du Wiesberg ce sont ces tours. Ces tours vues d'un avion c'est une fleur. C'est tout ça qui va partir.

« Ce qu'il veut faire c'est pas plus mal, mais ça va être chaud ! Tout raser , tout reconstruire, et reloger les personnes, pour les mettre ou ? Peut être qu'après ce sera beaucoup mieux, mais ça va casser l'emblème du Wiesberg. L'emblème du Wiesberg ce sont les tours. Ces tours vues d'un avion c'est une fleur. C'est tout ça qui va partir » commente la jeune fille à propos du projet du maire.

L'opération, qui s'inscrit dans un plan piloté par l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) pour changer l'image de la ville et du quartier, pourrait être enclenchée dès 2022. Des négociations doivent être menées avec les différents acteurs impliqués, dont les bailleurs, les services de l'État et le ministère de la Culture .

Ces immeubles, construits par l'architecte Emile Aillaud, ont été labellisés « Patrimoine du XXe siècle » en 2013. Si le projet aboutit, l'ANRU garantit que tous les habitants seront relogés et que leurs loyers n'augmenteront pas. La bailleur Moselis, de son coté, espère trouver un consensus rapide pour ne pas pénaliser les habitants.