Denaisis : cette entreprise familiale pourrait fermer...faute de main d'œuvre !

L'entreprise Metal Lux installée à Haulchin, près de Valenciennes (Nord), pourrait prochainement mettre la clé sous la porte faute d'un nombre de salariés suffisant ! Cette société fondée en 1947 et spécialisée dans la métallerie - c'est à dire la fabrication d'escaliers, de garde-corps, de portails en métal - cherche activement des employés pour pérenniser son activité. En effet, les trois ouvriers actuels quitteront l'entreprise fin septembre, et s'ils ne sont pas remplacés d'ici là ce sera la fin d'une longue histoire familiale.

"Il faudra fermer l'entreprise, assure Christophe Blervacq, qui a repris l'affaire familiale en 2002 au décès brutal de son père. Tout seul je ne peux pas tout gérer. Il faut fabriquer puis poser les produits chez les clients, et je ne peux pas assurer tous les postes."

Dans son atelier d'Haulchin, l'entreprise conçoit notamment des rambardes métalliques sur mesure. © Radio France - Hélène Fromenty

Pour recruter des soudeurs métallier, le gérant a posté des annonces sur plusieurs sites d'emploi. Malgré des produits dans l'air du temps, fabriqués sur mesure et made in France, et un carnet de commande toujours rempli, il a reçu très peu de candidature. "Je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. On est dans un bassin où il y a énormément de chômeurs et c'est surprenant que personne ne se présente pour un travail comme ça."

Travail différent chaque jour

Alors Christophe Blervacq, lance un appel aux volontaires : "Si vous recherchez un travail où tout est différents chaque jour, que vous avez envie de vous investir, que vous êtes dynamique, venez nous rejoindre, on va s'en sortir ! Ce sont des travaux valorisants, on ne produit pas à la chaîne. On va chez les clients, qui nous disent qu'ils sont contents de notre travail."

La société fabrique aussi des escaliers qu'elle pose directement chez les clients. © Radio France - Hélène Fromenty

A quelques années de la retraite et à quelques jours des congés d'été, le gérant de Metal Lux ne s'en cache pas : il est forcément anxieux pour l'avenir. "C'est une partie de ma vie qui s'en va, j'ai donné toute mon âme pour cette entreprise, donc j'appréhende. C'est injuste. Tout va s'effondrer car on ne trouve pas de personnel. C'est quand même pas normal."

Infos pratiques : les postes à pourvoir sont sur 35 heures, payés au smic ou davantage en fonction de vos qualifications. Les annonces sont à retrouver sur ce site.