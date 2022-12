Déneigement des routes : toujours une trentaine de postes à pourvoir en Savoie

Le département de la Savoie recherche toujours une trentaine de vacataires pour déneiger les routes. Alors que le plan de viabilité hivernale a débuté le 18 novembre dernier (et court jusqu'à fin avril/début mai), sur les 200 postes de vacataires qui sont traditionnellement embauchés, il manque toujours une trentaine de candidats (27 précisément), principalement en Maurienne et Tarentaise.

ⓘ Publicité

Permis poids-lourd conseillé

Pour candidater il faut aussi être titulaire du permis C, le permis poids-lourd, et c'est parfois un frein. "Avant avec l'armée, on avait plus d'agents titulaires du permis poids-lourd (...) ce n'est pas rédhibitoire si le candidat n'a pas le permis poids-lourd, mais c'est quand même conseillé, on a certains centres où on a des agents qui n'ont pas le permis poids-lourd, mais il faut que ça se limite à un agent par centre à peu près", explique Florent Villaume, responsable de la maison technique du département sur le secteur d'Albertville/Ugine.

Sur son unité, il lui manque toujours 5 postes de vacataires, soit 7% de ses effectifs. "On avait des vacataires de qualité qu'on a recrutés sur des postes permanents depuis quelques années, suite à des mutations, des départs à la retraite, du coup on a de moins en moins d'habitués et on est obligés d'aller chercher les vacataires de plus en plus loin".

"On se rend compte qu'après le covid, il y a de moins en moins de candidats"

"Après je pense aussi que le covid a accéléré les choses, on demande quand même une disponibilité forte pour ce poste, c'est beaucoup de présence, beaucoup d'heures de travail aussi, et on se rend compte qu'après le covid, il y a de moins en moins de candidats". Sur le secteur d'Ugine/Albertville, un vacataire qui déneige les routes gagne en moyenne 2.000 à 2.300 euros nets/mois en prenant en compte les heures de nuit, les hueres supplémentaires et les astreintes (contrat de 39 heures).

Toutes les indications pour postuler sont sur le site internet du département de la Savoie. Le département de la Savoie compte 5 centres de déneigement ("maisons techniques") qui font travailler entre 400 et 500 agents.