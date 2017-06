Denis Pesce (CGT) : "il n’y a rien d’acceptable dans la loi travail"

La bataille autour de la loi travail reprend ce lundi, c’est le deuxième tour des négociations entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Pour Denis Pesce, le secrétaire de la CGT en Moselle, il faut tout rejeter en bloc.

Le deuxième tour des négociations sur la loi travail débute ce lundi au ministère du Travail. La CGT reste plus que jamais mobilisée pour combattre l’ensemble de cette loi. "Je pense que les Français sont conscients de la politique de recul social annoncée par le gouvernement", déclare Denis Pesce, le secrétaire de la CGT en Moselle.

"Les partenaires sociaux seront écoutés et respectés", a affirmé Édouard Philippe, le Premier ministre. "On a une vision totalement différente de l’écoute et du respect" rétorque Denis Pesce. "Ce deuxième round se résumera à six réunions d’une heure et le gouvernement n’a encore rien dévoilé. On va nous imposer un rythme effréné sans écouter personne, sauf peut-être le Medef".

Il n’y a rien d’acceptable dans cette loi travail. Le gouvernement se trompe totalement, une récente étude de l’INSEE dit que le principal frein à l’embauche, ce n’est pas le code du travail mais le carnet de commande. IL faut donc redonner du pouvoir d’achat pour relancer la consommation. Denis Pesce (CGT)

L'une des nouveautés est le CDI projet, un contrat de travail à durée indéterminée mais qui prend fin quand le projet est achevé, à l’image des contrats de chantier qui existent déjà dans le BTP. "C’est inacceptable, c’est la précarisation totale des salariés" conclue Denis Pesce.