Déols : l'Escale proposera à nouveau un service en salle aux routiers la semaine prochaine

Un accord a été signé entre le ministère des Transports et les syndicats de routiers. Il prévoit la réouverture de 250 relais dans toute la France.

Depuis le début du reconfinement, le restaurant l'Escale, situé à Déols, proposait un service de plateaux-repas aux routiers de passage. Avec cet accord, conclu entre le ministère des Transports et les syndicats, il va pouvoir élargir son offre et rouvrir sa salle de restaurant. Ce sera fait dès la semaine prochaine, assure le patron, Dominique Thomas, le temps de remettre en route le chauffage et de relancer les machines qui avaient été arrêtées en cuisine, pour éviter de payer trop de frais pendant la fermeture.

Un devoir de solidarité

Les conditions de réouverture seront strictes : l'accès à la salle sera réservé aux porteurs d'une carte professionnelle. Les clients ne mangeront pas côte à côte. "Pour les gars, ce sera tout de même plus sympa, affirme Dominique Thomas. Le petit déjeuner, par exemple, il vaut mieux le prendre à table, dans une pièce au chaud, plutôt que de boire un café seul dans son camion sur un parking". Pour une structure conçue pour assurer 750 couverts par jour, l'opération pourrait ne pas être très rentable. Par solidarité avec la profession, rouvrir était un devoir conclut le patron de l'Escale.