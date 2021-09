Déols : la gestion du Mach 36 bientôt confiée à une société privée ?

La réflexion date d'avant la crise sanitaire. L'agglomération castelroussine aimerait confier la gestion du Mach 36 à une société privée. Châteauroux Métropole gère la salle de spectacles, construite en 2007, depuis 2009 et aimerait s'adapter aux évolutions du milieu.

"Le monde du spectacle a changé ces dernières années, explique Gil Avérous, maire de Châteauroux et président de l'agglomération. De plus en plus, lorsqu'ils organisent des tournées, les agents des artistes signent avec des sociétés de spectacle qui gèrent 4 ou 5 salles. Et les artistes se produisent dans ces 4 ou 5 salles".

Deux fois moins de spectacles entre 2018 et 2019

"Sauf que quand les agents nous contactent, nous n'avons qu'une seule salle à leur proposer : le Mach 36", reconnaît l'élu, qui explique qu'ici, la gestion fonctionne plutôt comme "une grande salle des fêtes". Résultat : la salle attire moins d'artistes d'ampleur. Entre 2018 et 2019, le nombre de spectacles a été divisé par deux (21 spectacles en 2018, 11 en 2019).

Le risque, c'est "que la programmation se réduise comme peau de chagrin", craint Gil Avérous. Pour l'éviter, la solution serait donc d'intégrer un réseau de salles de spectacles. L'élu regarde ce qui se fait, par exemple, du côté de Montluçon ou de Limoges, qui ont fait ce choix et en sont très satisfaits, selon lui.

Il y a quelques mois, Châteauroux Métropole a donc lancé une étude et une consultation. L'agglomération a reçu plusieurs offres. Gil Avérous qu'il espère que le conseil communautaire pourra se prononcer avant la fin de l'année. Si tout se passe bien, la société privée sélectionnée pourrait prendre les rênes du Mach 36 en février 2022. L'agglomération castelroussine resterait propriétaire des murs et confierait uniquement la gestion à cette société spécialisée.

Le retour des spectacles au Mach 36 prévu fin octobre

Après presque deux ans et demi à l'arrêt, la salle de spectacles va bientôt retrouver son activité. Le dernier concert date de janvier 2020 avec Jean-Baptiste Guégan, la voix de Johnny. Le 27 octobre, Vitaa et Slimane devraient être les premiers à fouler à nouveau la scène du Mach 36. Ils seront suivis du concert "Killer Queen" le 5 novembre, puis de "Abborn Génération Abba" le 6 novembre.

Le 19 novembre, l'humoriste Laurent Gerra sera sur scène. Il sera suivi de Patrick Bruel le 20 novembre, du chanteur Dadju le 9 décembre, puis de la tournée "Celtics Legends" le 10 décembre et de la séance du "Plus grand cabaret du monde" le 28 décembre.

De nombreux spectacles et concerts ont été reportés à 2022. C'est le cas notamment de Daniel Guichard, des Chevaliers du Fiel, d'Alban Ivanov, de Véronique Dicaire et des Bodin's.