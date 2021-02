Dépannage informatique et solutions pour les entreprises : ADSI à Cazères sur Adour

ADSI pour Adour Dépannage Systèmes Informatiques. Gilles Aïtelli a monté son entreprise en septembre 2020. Il propose ses services aux particuliers et aux professionnels. Cet informaticien développeur a créé des outils informatiques pour une entreprise dans laquelle il a travaillé pendant 17 ans. Gilles a participé à l’élaboration complète d’un logiciel destiné au secteur viticole. Un logiciel qui a été utilisé par les caves coopératives, les châteaux et les négociants, de la Gironde à la vallée du Rhône. Un outil pour suivre l’évolution des vins, de la vigne jusqu’à la commercialisation des bouteilles.

Avec cette expertise et cette expérience, il veut désormais aider les particuliers en termes de dépannages et accompagner les professionnels pour leur permettre de transformer le temps perdu en chiffre d’affaires. Gilles Aïtelli s’est lancé un défi : lutter contre les tâches chronophages dans les entreprises, précisément les tâches qui ne représente aucune valeur ajoutée. Il cite par exemple les ressaisies inutiles qui peuvent être source d’erreurs. Pour y arriver, il reste à l’écoute du client, pour identifier ces points à revoir.

Interview de Gilles Aïtelli dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

La mobilité, un atout

Les problèmes informatiques existent, peut-être encore plus avec le télétravail. La mission de Gilles est de venir chez les clients et les aider en devenant leur support technique.

Je leur apporte mes compétences informatiques chez eux. Ils n’ont plus à se déplacer.

Sur le terrain, résout les problèmes. Il intervient sur tous types de supports : ordinateurs (PC, Mac), portables, imprimantes, connexion internet, téléphone portable. Quand il arrive chez le client, il ne sait pas ce qui l’attend, mais il s’adapte. L’avantage du déplacement à domicile pour le client, c’est que cela évite d’être perdu par des questions très techniques posées à distance. Le rayon d’intervention de l'entreprise ADSI Pro Solutions Informatiques de Gilles Aïtelli est la communauté de communes d’Aire sur l’Adour.

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15