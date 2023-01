Départ annoncé de Parfum et Logistique de Chamberet : "un séisme économique" pour la commune selon le maire

L'usine Parfum et Logistique emploie 31 personnes

Un bien mauvais début d'année à Chamberet. La commune vient d'apprendre la fermeture au printemps prochain de l'usine Parfum et Logistique, filiale du groupe de luxe Balmain, qui a décidé de délocaliser l'activité dans la Seine-et- Marne. Parfum et Logistique emploie 31 personnes. C'est la deuxième entreprise de la commune en nombre d'emplois.

Aux mains d'un fonds d'investissement du Qatar

"C'est un séisme économique" lance le maire de Chamberet Bernard Rual. Qui a du mal à digérer de plus la raison donnée par le groupe : l'éloignement du site des aéroports et grandes voies routières. Bernard Rual souligne que jamais auparavant il n'avait été évoquée telle difficulté. Et de pointer le rachat en 2016 de Balmain par un fonds d'investissement du Qatar qui a probablement changé la donne.

130 000 euros pour agrandir l'usine

Bernard Rual digère d'autant plus mal le départ de l'usine que la commune, et les collectivités locales, ont largement soutenu financièrement le site. Il rappelle en particulier que Chamberet a investi 130 000 euros il y a 4 ans pour agrandir la plateforme. Une somme très conséquente pour la petite commune rurale. "Nous l'avons fait pour pouvoir conserver ces emplois sur notre territoire qui est quand même très difficile. Donc c'est une perte énorme pour nous". Bernard Rual et les élus du secteur se sont déjà lancés dans la recherche d'un repreneur du site. Ils ont rendez-vous dans quelques jours avec le directeur de Balmain qui leur a promis l'aide du groupe.