Départ canon pour le Train de la Loire, la plus populaire des attractions du Roannais

France Bleu Saint-Étienne Loire : trois kilomètres de balade avec vue sur le lac de Villerest... C'est toujours aussi séduisant sur le papier mais est-ce que ça se ressent sur ce début de saison ?

Yves Perrin : sans connaître encore les chiffres de cette première semaine de reprise, nous en sommes déjà très satisfait. On a déjà doublé le nombre de voyageurs sur la journée d'ouverture grâce à un climat propice. Le Train de la Loire est complètement ouvert : vous avez un toit sur les wagons, mais pas de fenêtres et pas de portes. Donc on est quand même largement tributaire de la météo.

Combien de voyageurs attendez-vous chaque année ?

On est sur des bases d'environ 10. 000 personnes, ce qui est ce qui fait le site le plus fréquenté en terme de tourisme de Roannais Agglomération

Comment est-ce que vous expliquez ce succès ?

Ca fait rêver un train ! On attire aussi bien les enfants qui viennent avec les parents des gens qui veulent faire une balade hors du temps. Et ça ne s'explique pas. Il y a aussi ce côté Far West avec la gare qui offre une remontée dans le temps à l'époque où les capitaines des rambertes, qui étaient fabriqués à Saint-Just-Saint-Rambert, descendaient la Loire depuis Saint-Étienne avec du charbon, du blé et ensuite du vin de la côte roannaise pour aller jusqu'à Nantes et Paris.

Mais ce n'est pas pour autant que vous n'essayez pas de moderniser un peu les visites ?

Oui on installe désormais des QR codes à l'intérieur du train avec plusieurs histoires autour du train, autour du fleuve ou du barrage.