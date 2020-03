Le Département du Calvados adapte ses services à la Pandémie du Coronavirus

Le département du Calvados a annoncé ce lundi de nouvelles mesures afin de restreindre la propagation du coronavirus.

L'hôtel du département et le bâtiment Vendôme à Caen ont fermé leurs portes et n'accueillent plus le public.

Le bâtiment des services sociaux n'ouvrira que sur sollicitation spécifique convenue préalablement avec les services par téléphone.

Les circonscriptions d'action sociale n'assurent qu'un accueil social d'urgence (en lien avec la protection de l'enfance et les cas de détresse financière et sociale).

Les consultations de PMI sont totalement annulées y compris pour les vaccinations obligatoires. Les parents concernées doivent se tourner vers leur médecin traitant.

Les visites dans le cadre de l'aide personnalisée à l'autonomie (APA) sont annulées.

Les allocations individuelles de solidarités (APA, PCH, RSA) sont prolongées jusqu'à échéance et seront automatiquement renouvelées. Les nouvelles demandes seront accordées selon une présomption de droits et seront régularisées à posteriori.

Seuls les agents assurant un service public essentiel demandant une présence physique doivent venir travailler. Les autres agents ont recours au télétravail ou bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence.