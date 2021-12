Département de la Mayenne : vers un maintien exceptionnel de subventions aux associations caritatives en 2022

En raison de la crise sanitaire, et notamment de la cinquième vague de la Covid-19, le conseil départemental de la Mayenne prévoit dans son budget primitif 2022 le maintien de subventions à titre exceptionnel pour des associations caritatives.

Les élus du conseil départemental de la Mayenne votent depuis ce jeudi 9 décembre 2021 le budget primitif 2022. Un budget qui ne fait pas fi de la crise sanitaire. D'ailleurs la majorité départementale propose le maintien du doublement du soutien financier aux associations caritatives, telles que les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, le Secours Populaire.

"Nous avions pensé dans le cadre de la préparation budgétaire qui a eu lieu au mois de septembre, que ce soutien exceptionnel qui avait permis de doubler les subventions à ces structures caritatives, n'avait sans doute plus lieu d'être. Mais la réalité, malheureusement, c'est que cette situation sanitaire continue à être dégradée et qu'il y a toujours des personnes dans la précarité. Donc nous proposons, et j'espère que le conseil départemental de la Mayenne, dans son unanimité, suivra cette proposition de conserver ce doublement des subventions. La Banque alimentaire, par exemple, va lui permettre de bénéficier ainsi de 5.000 repas supplémentaires" explique le président du conseil départemental de la Mayenne Olivier Richefou.

Ce soutien "à titre exceptionnel" a été engagé en 2020 dès le début de la crise sanitaire. "On propose de garder un cap" précise Olivier Richefou. Une mesure qui devrait être soutenue par les deux groupes d'oppositions au département.