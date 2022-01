Nationale 88 : les Départements pas tous d'accord pour laisser la Région faire

Peut-être qu’un jour on devra parler de la RR 88 à la place de la RN 88. En tout cas, la Région Occitanie se bat pour s’occuper de cet axe qui relie Toulouse à Lyon et traverse une bonne partie de la région (Haute-Garonne, Tarn, Aveyron et Lozère). Ce lundi 31 janvier, la commission mixte paritaire sur le sujet, composée de députés et de sénateurs, devrait valider la possibilité du transfert de compétences.

Pour mieux comprendre les enjeux derrière ce transfert, revenons à la loi de décentralisation qu’est en train d’adopter le parlement. La loi 3DS propose le transfert, sur la base du volontariat des routes nationales aux départements. Mais le Premier ministre, Jean Castex a souhaité donner la possibilité aux Régions de se porter candidates.

Une concertation déjà lancée

Et Carole Delga en a profité pour se positionner sur la RN88. Elle a même lancé une grande consultation avec les habitants en Lozère et en Aveyron. Les habitants seront invités à dire ce qu’ils veulent pour les routes. L’idée de la présidente, c’est de travailler plus vite que l’Etat sur cette route qui structure le territoire.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et elle n'est pas la seule : Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui aussi s’est positionné pour le reste de la route en Haute-Loire et dans la Loire. Carole Delga ajoute : "Mon ambition est claire : faire rayonner nos territoires, développer leur attractivité, et pour cela, des infrastructures de transport de qualité sont indispensables." La RN88 est selon elle un "axe structurant". "L’Occitanie a toujours été une force motrice pour le développement de cette route", poursuit la présidente socialiste de la Région en mentionnant un financement de près de 91M€.

Un dossier devenu politique ?

Une idée qui fait grincer des dents le nouveau président LR du département de l'Aveyron, Arnaud Viala. Selon lui, le département n’a pas attendu la Région pour travailler sur la RN88. "La Région pose un pion en disant qu'elle veut prendre une maîtrise d'ouvrage délégué de l'Etat sur l'aménagement de la RN88. Précédemment, le Département a déjà fait cette démarche et d'ailleurs achève l'aménagement d'une portion importante".

Arnaud Viala assure ne pas comprendre pourquoi Carole Delga se positionne maintenant sur ce dossier. "Mais moi, ce qui m'importe pour l'instant, c'est de faire dire à l'État, de manière très explicite, quels moyens il va consentir à mettre, sur le reste de l'aménagement de la RN88. Et de toute façon , seul le Département a la capacité humaine et un savoir-faire pour réaliser les travaux", martèle le président du Département aveyronnais.

Arnaud Viala est aussi soutenu par le président du Département du Tarn sur un point : l’enjeu pour le socialiste Christophe Ramond, c’est bien de savoir combien l’Etat paiera pour laisser les collectivités locales en assumer la gestion. En substance, ce qu'il faut comprendre ce qu'il n'est pas question pour les départements de prendre une nouvelle compétence, s'il n'y a pas les finances nécessaires en face.

Un agenda dense dans les prochains mois

La concertation voulue par la Région s’organisera dans tous les cas en trois étapes :

Une première réunion sera organisée avec les deux Comités Départementaux des Mobilités (CDM) de l’Aveyron et de la Lozère

Deux ateliers territoriaux seront ensuite organisés à Rodez et à Mende afin de recueillir les préoccupations et besoins des réseaux et chefs d’entreprises, chambres d’agriculture, chambres des métiers, associations d’usages ainsi que des élus locaux et des représentants de l’Etat des deux départements.

Dans un troisième temps, un questionnaire en ligne sera publié pour pouvoir mieux cibler les attentes et problématiques des habitants dans leurs déplacements quotidiens. Les élus locaux viendront également à la rencontre de la population sur les marchés à l’occasion de temps de rencontres dédiés.

La Région n'organise pas de consultation dans le Tarn puisqu'elle estime que la mise à 2X2 voies est terminé dans le département. La question de la rocade d'Albi est considérée hors périmètre. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là : la Région travaille aussi sur un projet de régionalisation pour la RN20 en Ariège et la RN116 dans les Pyrénées-Orientales.