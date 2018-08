Départs en vacances : le coût des trajets grimpe avec la hausse des prix des carburants

Par Viviane Le Guen et Pierre Emparan, France Bleu

Bison Futé prévoit du rouge et même du noir sur les routes pour ce nouveau week-end de départs en vacances. En plus des embouteillages, les automobilistes risquent aussi de dépenser plus que l'an passé car les prix des carburants sont de nouveau en hausse.