Départs en vacances : les garagistes dijonnais sous l'eau

Il y aura du monde sur les routes, ce week-end du 17 au 18 juillet 2021. Mais avant de partir, une révision s'impose. Surtout cette année, où les confinements successifs et les limitations de déplacement ont amené les Côte-d'Oriens à moins prendre la voiture. Résultat : les garagistes dijonnais sont surbookés.

L'influence du confinement

Dans son garage du Faubourg Sud de Dijon, Denis a à peine le temps de lever la tête de la voiture familiale qu'il est en train de réparer : "On est très très occupés ! Les deux prochaines semaines sont déjà complètes..."

La période estivale est toujours intense, pour les garages automobiles : les clients viennent faire réviser leur voiture avant de prendre la route pour de longs trajets. Vidange, contrôle des pneus, du freinage, changement de l'huile... Des gestes habituels pour Denis, auxquels s'ajoutent cette année une série de réparations liés au confinement. "On a eu des véhicules qu'il fallait remettre en route, parce qu'ils n'avaient pas roulé depuis longtemps. Donc des changements de batterie, par exemple."

à lire aussi La nouvelle éco : un garage mobile made in Genlis

"Je pourrais passer toute ma journée au téléphone !"

Une situation que confirme Charles, garagiste quelques rues plus loin. "Les gens n'ont pas fait les réparations en temps et en heure, parce qu'ils ne roulaient pas. Et puis là, ils veulent partir en vacances, et ils s'y prennent à la dernière minute." Il travaille seul, et ne peut pas répondre à toutes les demandes : "_Le nombre d'appels a doublé_, je pourrais passer toute la journée au téléphone ! Mais je suis complet de chez complet, donc je dois refuser les appels..."

Charles a pourtant augmenter la cadence : il contrôle tous les jours 6 à 7 véhicules, contre 3 à 4 en temps normal. De quoi espérer rattraper les pertes de l'année : "Pendant les différents confinements, même lorsqu'on pouvait ouvrir, les clients ne venaient pas. Donc, c'était _zéro revenu_. La hausse va nous permettre de rattraper un petit peu, mais pas sûr que ça suffise..." Dans son garage, il faudra attendre la fin du mois d'août pour avoir un rendez-vous.