Dépassée par l'envolée des prix de l'énergie, la piscine Ingreo de Montauban ferme provisoirement

"Les hausses du coût de l’énergie que nous subissons tous ne nous permettent plus aujourd’hui de gérer les équipements de manière équilibrée économiquement et pérenne socialement". C'est par ce message, affiché sur son site internet et ses réseaux sociaux que la piscine Ingreo de Montauban indique fermer ses portes ce lundi 5 septembre.

L'équipement, géré par le groupe Vert Marine (il s'agit d'une délégation de service public), subit donc de plein fouet lui aussi la hausse des prix de l'énergie, et se refuse à répercuter ce coût supplémentaire sur les entrées, car cela reviendrait à multiplier par trois le prix du ticket, indique la direction dans son message aux usagers.

Toujours dans ce même message, Ingreo appelle les "instances locales et gouvernementales" à prendre des mesures d'urgence pour faire face à la flambée des prix. En attendant, la piscine sera fermée jusqu'à nouvel ordre. Aucune date de réouverture n'est avancée pour le moment.

Vert Marine a déjà pris la décision de fermer plusieurs établissements pour des raisons similaires; à Limoges notamment. Au total, une trentaine de piscines du groupe seraient concernées en France.