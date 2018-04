Bouches-du-Rhône, France, Var

"C'est l'effet du baby boom" ! Maurice Rey, en charge des personnes âgées au conseil départemental des Bouches-Du-Rhône prévient : "aujourd'hui il y a 180 mille personnes âgées de plus de 75 ans dans notre département, en 2025, elles seront entre 300 mille et 350 mille".

Or d'après l'élu, les places en établissement spécialisé ne dépasseront pas les 22 mille. Même si 7 personnes dépendantes sur 10 restent à domicile, l'enjeu est de taille.

Un besoin de financement inéluctable

L'accueil et l'aide aux personnes âgées dépendantes représentent aujourd'hui 260 millions d'euros par an pour le département, qu'en sera-t-il en 2025 ?

D'où cette question : comment financer ?

Le gouvernement et le président de la république évoquent, entres autres pistes, une nouvelle journée de solidarité, c'est à dire un jour travaillé non payé de plus pour les français.

"C'est toujours sur les mêmes que ça tombe" (Joëlle, cadre commerciale à Aix-En-Provence)

L'an dernier cette journée, mise en place en 2004, a rapporté 2,3 milliards d'euros, somme sur laquelle 1,5 milliards ont été reversés à la dépendance des personnes âgées. Cette nouvelle journée de solidarité permettrait de doubler cette contribution, ce qui resterait loin, toutefois, des réels besoins.

Qui serait concerné ? Tous les actifs, à l'exception des indépendants et professions libérales. "C'est toujours sur les mêmes que ça tombe" se plaint Joëlle, cadre commerciale à Aix-En-Provence. "Un, deux, pourquoi pas trois jours...c'est sans fin, on ferait mieux de trouver un autre mode de financement" grogne Yves, chef d'entreprise.