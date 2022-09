Dépendance : Il manque 500 aides à domicile en Bourgogne-Franche-Comté

Le secteur de l'aide à domicile manque de bras. C'est le cas en Côte d'Or. Pour rendre le métier plus attractif, l'UNA, l'Union nationale de l'aide et du soin à domicile, fait 22 propositions au gouvernement. On est ce lundi avec le président de cette fédération en Bourgogne Franche-Comté.

Paul Coizet. Bonjour. En plein mois d'août, votre fédération avait lancé un appel sur le manque d'aide à domicile en Bourgogne. Est-ce que ça va un petit peu mieux depuis ?

la situation s'est un peu stabilisée puisqu'on n'est plus en période estivale, avec les congés et les remplacements nécessaires. Mais le problème de l'attractivité de nos métiers de recrutement perdure, naturellement. On estime au moins à 500 personnes à recruter dans les mois qui viennent.

Qu'est ce qui fait le manque d'attractivité du métier d'après vous en ce moment ?

Ce sont des métiers mal considérés, pas reconnus. Pourtant, un bon ou un beau et noble métier, avec une dimension humaine très forte. Il y a un problème matériel, de financement, de salaires, de tarification des kilomètres qu'elles font chaque jour avec leur véhicule.

L'UNA fait donc 22 propositions pour essayer d'améliorer les choses, à la fois pour les aides à domicile et pour les patients. S'il y en avait deux à retenir, les deux plus importantes, les deux plus urgentes en tout cas, d'après vous, ce serait lessquelles ?

L'un des problèmes majeurs, c'est le reste à charge. Quand on facture, il y a un reste à charge pour la personne. Donc il faut absolument maîtriser ce reste à charge pour ne pas pénaliser nos usagers. Il y a un problème de gouvernance, au niveau national. Mais le problème majeur, le problème majeur, c'est l'attractivité des métiers et donc avec des nécessités de regroupements de recrutement très importante pratiquement 400 000 personnes en France dans les cinq années à venir et donc les conditions de travail. Il faut savoir que on a affaire à des fractionnements d'interventions d'une demi heure. Comment faire demain quand on a une demi-heure pour assurer les services de base ? Et puis avec les problèmes de mobilité, de déplacement entre chaque intervention.