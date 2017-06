On dépense plus pour son maillot de bain

C'est en France qu'on achète le plus de maillots de bain selon un bilan établi par l'institut français de la mode pour la salon de la lingerie et du maillot de bain qui se tient début juillet

L'an dernier, nous avons dépensé 558 millions d'euros en maillots de bain. A priori ça a l'air beaucoup mais c'est presque 10 % de moins que l'année précédente. Il faut dire que la météo n'a guère été favorable à ce type d'achat puisqu'il ne s'est mis à faire vraiment beau qu'à partir du mois d'août. Or les ventes démarrent d'habitude dès le mois d'avril .... Résultat l'an dernier juin n'a représenté que 8 et demi pour cent des ventes.... Un quart des maillots sont achetés en juillet et 16 % en août... Cela dit, le maillot de bain reste une industrie florissante puisque les ventes ont globalement augmenté de 55 % en cinq ans....

Autre tendance on achète moins mais plus cher ....

Effectivement l'an dernier on a misé sur la qualité plutôt que la quantité. A l'unité les ventes de maillots de bain ont baissé de 15 % l'an dernier alors que le chiffre d'affaires a moins reculé. C'est le signe qu'on s'offre des maillots plus cher. Ce qui s'explique peut-être par le fait que la première qualité qu'on attend d'un maillot c'est le confort. D'où le succès des tissus techniques qui permettent de fabriquer des maillots qui sèchent très vite ou qui filtrent les rayons UV. Résultat on achète un peu moins souvent. On renouvelle son maillot de bain au bout d'un peu moins de trois ans. C'est Etam l'enseigne préférée pour ces achats, suivie de Décathlon, Carrefour et H&M.

Quel genre de maillot de bain ?

C'est le deux pièces qui a la préférence. Il représente 70 % des ventes. On a acheté dix millions de deux pièces l'an dernier. Mais depuis quelques années, le maillot une pièce fait son retour et plus seulement dans les piscines pour aligner les longueurs. Quatre millions de maillots une pièce s'écoulent en un an en France. En moyenne on dépense 25 euros pour un deux pièces et 37 euros pour un maillot une pièce. Les femmes achètent un maillot de bain tous les deux ans et demi. Sauf les 15-24 ans qui en achètent deux par été. Les hommes qui avaient tendance à garder le même d'année en année renouvellent maintenant leur maillot tous les ans. Les trois tendances pour cet été, les maillots à volants, les imprimés tropicaux à fleurs ou à fruits, et les maillots de couleur dorée ou argentée.

Dominique Esway