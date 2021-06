Covid-19 : dans les Landes, l'ARS multiplie les créneaux de vaccination pour enrayer le rebond épidémique

Après la découverte du variant indien dans les Landes, l'Agence Régionale de Santé lance une grosse campagne de dépistage et de vaccination ciblée. Un plan d'action qui se concentre sur deux zones du département : la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans, et du côté de Magescq.

Après la découverte du variant indien détecté dans les Landes, place à l'action. L'Agence Régionale de Santé se lance dans une grosse campagne de dépistage et de vaccination ciblée. Un plan d'action qui se concentre sur deux zones du département : la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans, où le virus circule activement, et dans l'agglomération dacquoise, du côté de Magescq, où le variant a été détecté. Voici le détail du plan de dépistage et de vaccination.

Dépistages massifs dans les communes du Pays d'Orthe et Arrigans

Les dépistages seront d'abord réalisés sur les écoliers de 9 écoles de la communauté de communes. Plus de 550 élèves sont déjà testés ce jeudi 3 juin. Des tests qui vont se prolonger jusqu'au 11 juin prochain. Les lycéens seront aussi concernés : la semaine prochaine, les autotests arriveront dans 8 lycées du département. Des lycées qui ne sont pas forcément dans le Pays d'Orthe et Arrigans, le but étant de balayer plus large : du lycée Borda à Dax, en passant par le lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan, ou encore celui d'Oeyreluy.

Du porte-à-porte dans les communes

Les tests vont aussi se déplacer au cœur du Pays d'Orthe et Arrigans, où le virus circule plus vite. Une équipe de médiateurs, qui travaille pour la protection civile ou la croix rouge, va faire du porte-à-porte, dans chaque commune, pour proposer des tests antigéniques et faire de la prévention auprès des commerces, des clients, et des entreprises. Le tour des médiateurs commence ce vendredi à Pouillon : ils parcourront tout le Pays d'Orthe et Arrigans la semaine prochaine. Chaque cas positif sera ensuite analysé pour savoir s'il s'agit du variant indien, assure l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Accélérer la vaccination

Des doses de vaccins supplémentaires vont être débloquées de manière exceptionnelle pour les communes de la zone du Pays d'Orthe et Arrigans et la zone de Dax, dans le secteur de Magescq.