Déploiement de la fibre aux Sables-d'Olonne : une procédure pour sanctionner Orange

"L'Arcep et sa présidente ont pris l'escargot par les cornes", voilà comme le maire de Sables-d'Olonne, Yannick Moreau, salue la décision de l'autorité de régulation des communications. Il l'a interpellée il y a quelques jours concernant les gros retards pris par l'opérateur Orange dans le déploiement de la fibre. Selon Yannick Moreau, les travaux ont deux ans de retard et 12.000 Sablais et entreprises sablaises sont toujours dans l'attente d'être raccordés.

ⓘ Publicité

12.000 sablais et entreprises sablaises en attente d'être raccordés

L'Arcep a donc décidé de mettre en de meure Orange "de se conformer à ses obligations de déploiement de la fibre optique aux Sables-d'Olonne" mais elle a aussi ouvert une procédure pour sanctionner l'opérateur.