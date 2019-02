Déploiement de la fibre optique : le torchon brûle entre Orange et l'agglo de Brive

Brive-la-Gaillarde, France

Il n'est pas rompu au coup de colère. Mais la récente communication d'Orange, sur l'avancée du déploiement de la fibre optique dans 15 communes de l'agglomération de Brive, a eu le don de faire sortir Frédéric Soulier de son calme habituel. Le maire de Brive, et président de l'agglo, fait état "d'une relation de confiance entamée" avec Orange.

Légèrement plus de 30% du travail effectué en cinq ans

Depuis 2013, l'opérateur privé est chargé de déployer la fibre optique à Brive et dans 14 communes de l'agglo. Orange s'était engagé, dans le contrat signé, à avoir terminé le chantier "en 2020" rappelle Frédéric Soulier. Mais, à ce jour, les ambitions sont loin d'être tenues. "Seul un peu plus d'un tiers du travail est effectué concernant les prises éligibles. Elles permettent un raccordement effectif à la fibre optique" lance le maire de Brive, et seulement dans quatre communes : Brive (48,5% éligible), Malemort (18,3% éligible), Cosnac (9% éligible) et Ussac (3,6% éligible). Frédéric Soulier dit aussi être passablement agacé par un aspect technique. Pour évoquer l'avancée du travail et le nombre de logements concernés, Orange "ne s'appuie plus sur la base cadastrale mais sur les indicateurs de l'INSEE" ce qui améliore légèrement mécaniquement le pourcentage (31% contre 33,5%).

Orange réclame la signature d'un avenant, l'agglo de Brive saisit l'autorité de régulation des télécoms

Autre élément qui fait que "le compte n'y est pas" : début janvier, Orange a demandé à l'agglo de Brive de signer un avenant au contrat afin que la fin du chantier ne soit plus fixée à 2020 mais à 2022. "Ce n'est pas acceptable" lance Frédéric Soulier, "d'autant qu'il reste 70% du travail à faire". Tous ces éléments ont conduit le président de l'agglo à décider "à saisir l'Arcep", l'autorité indépendante qui régule les communications en France. "Sur le plan éthique et de l'équité des territoires à avoir accès à la fibre" précise Frédéric Soulier. Mais il n'a pas d'autre moyen de pression "car le contrat signé, alors que je n'étais pas aux affaires, ne comprend pas de pénalités à appliquer à Orange en cas de retard. J'en appelle au contrat moral" poursuit le maire de Brive.

Orange veut fermer sa boutique en centre-ville

Il s'est aussi vu annoncer par Orange, la volonté de l'entreprise de fermer sa boutique en centre-ville, située avenue de Paris, peut-être en juin. "Je les appelle à revoir leur position car Orange s'est dans le même temps proposé pour être partenaire de Brive dans le cadre de l'opération de revitalisation du coeur de ville. On se demande de qui Orange se moque" conclut Frédéric Soulier. Orange, évidemment contacté par France Bleu Limousin pour faire valoir ses arguments, n'a pas encore donné suite à notre sollicitation.