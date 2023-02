Dépôt des candidatures avant le 10 mars pour la reprise de Go Sport

Qui pour reprendre la totalité du groupe Go Sport ou seule l'enseigne Go Sport ? L'administrateur judiciaire nommé après les placements en redressement de groupe Go Sport le 19 janvier et de l'enseigne Go Sport France quinze jours plus tard, souhaite ne pas trainer. Une offre de reprise a été publiée en ligne sur le site de l'Association Syndicale Professionnelle d’Administrateurs Judiciaires (ASPAJ) : la date limite de dépôt des dossiers de reprise pour les deux sociétés est fixée au 10 mars 2023 à 14 heures.

Un total de 215 magasins et 2150 salariés

Go Sport, la marque de distribution d'articles de sport, est basée à Sassenage (Isère), dans la banlieue de Grenoble. Pour un possible repreneur, deux choix sont donc possible, le groupe ou seule l'enseigne.

Le groupe Go Sport compte "46 magasins en Master Franchise à l'international" (franchises hors France et même hors Europe) et 250 salariés, pour un chiffre d'affaires 2021 de 7 089 000 euros. Go Sport France qui totalise "82 magasins intégrés, 87 magasins franchisés (Go Sport et Endurance Shop), vente en ligne", pour 2150 salariés et un chiffre d'affaires 2021 de 353 317 000 euros.

L'annonce comprend également des "titres de participation de WILSAM", l'enseigne GAP, dont le Groupe Go Sport France a annoncé récemment se porter acquéreur. Le groupe Go Sport et Go Sport France, société mère et société filiale, sont en "observation" jusqu'au 19 juillet 2023.

