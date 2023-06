Depuis 10 ans l'isérois Simply Cards transforme vos photos en cartes postales

Simply Cards fête ses 10 ans. La société gérée par deux isérois est une de ces sociétés qui nous propose d'utiliser les (nombreuses) photos de nos smartphones pour les expédier sous forme... de carte postale. Une version 2.0 des nouvelles de vacances qui en plus d'être mise en forme par une "appli" iséroise, est imprimées à Saint-Egrève chez Photoweb. Entretien avec Frédéric Vignaud, de Simply Cards.

France Bleu Isère : Simply Cards d'abord, comment ça fonctionne ?

Frédéric Vignaud : C'est un service qui s'installe sur son mobile, mais qui peut être aussi utilisé sur le web. La personne conçoit sa carte postale recto et verso, choisit sa photo et écrit son texte. On peut même choisir le timbre et le lendemain, on imprime la carte et on l'envoie par la poste.

Comment a démarré cette activité pour vous ?

Notre histoire a démarré par un partenariat avec Photoweb. C'est Photoweb qui était venu nous solliciter pour la mise en place de ce service et on continue cette histoire là maintenant depuis dix ans avec eux. Ce sont eux qui impriment, nous qui sommes en charge du service.

10 ans après cette activité ne vous permet pas pour autant complètement d'en vivre...

Oui... Alors on a la chance d'avoir une activité qui progresse très bien dans ce secteur des cartes postales en France comme à l'étranger mais c'est vrai qu'on arrive aussi à dégager du temps pour avoir d'autres activités professionnelles à côté.

Vous avez dit "en France comme à l'étranger", c'est même plus à l'étranger qu'en France je crois ?

Effectivement, on fonctionne particulièrement bien en Allemagne ainsi que dans l'Europe en général.

Aujourd'hui, dans une année, c'est combien de cartes postales Simply Cards ?

Plusieurs centaines de milliers...

L'ambition c'est de faire encore grandir le service et de toujours l'améliorer ?

Effectivement. C'est faire qu'il soit le plus fluide et lisible pour nos clients. Qu'il soit le plus simple possible en termes d'usage. En terme de secteur l'objectif c'est de poursuivre notre déploiement à l'international. On a des pays comme l'Angleterre et les États-Unis dans lesquels on n'aimerait vraiment se développer plus.

C'est difficile de travailler avec ces pays là ?

Ils ont des habitudes un peu différentes des nôtres et puis aussi, on a une petite problématique sur le transatlantique aujourd'hui et les délais d'acheminement des cartes. Donc, il faut aussi qu'on travaille à produire localement.

Il faut aussi que la carte postale reste quelque chose d'utilisé parce qu'effectivement c'est aussi simple d'envoyer une photo sur Instagram pour donner des nouvelles...

Alors étonnamment il y a un vrai regain sur ce genre de produit. On a énormément de photos numériques sur nos smartphones, sur nos PC, dans les réseaux sociaux, mais on en a tellement qu'en fait on en perd un peu l'objet. Donc le fait de pouvoir la mettre comme ça sur un support papier, puis de l'envoyer à un proche, ça donne une vraie valeur à cette image qui très souvent finit... sur un frigidaire (sourire).

Ou accrochée au mur ou dans une boîte à chaussures...

Ou dans une boîte à chaussures ! En tout cas, c'est un objet qui reste et qui est souvent associé à des bons moments que l'on souhaite partager avec ses proches.

Comment fait-on pour faire de la publicité dans votre cas ? Pour se faire connaître ? Ça passe par le web et les réseaux sociaux ?

C'est effectivement via les réseaux sociaux et puis beaucoup aussi via le fait de faire connaître notre site web, dans ce qu'on appelle plus communément le SIO, le fait de se faire référencer pour qu'après nos utilisateurs nous retrouvent dans les moteurs de recherche. La chance qu'on a aussi dans ce domaine c'est que la carte envoyée est reçue par des gens qui ne connaissaient pas forcément le service et qui pourront être séduits et tentés par la suite de l'utiliser.