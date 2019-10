Depuis 10 ans, une entreprise sarthoise numérise la vie des Français

Le Mans, France

Les machines à remonter de le temps sont installées dans le sous-sol de la boutique située en centre-ville du Mans. La quinzaine d'ordinateurs qui tourne en permanence fait grimper la température. Ici, l'activité phare est la numérisation des vieux films enregistrés sur bande. Deux machines permettent cette manipulation délicate. Ce sont comme d'anciens projecteur "Super 8" doublés d'un appareil scannant les images de la pellicule une à une.

Restaurer les films

Il ne s'agit pas uniquement d'un travail de copie mais bien de restauration des films, insiste Franck Vaillant, l'un des trois associés de "Life images" : "toutes ces bobines ont pris la poussière. Avec le temps, les pellicules deviennent sombres ou les couleurs disparaissent. Le but de notre travail est de sublimer ces films anciens". Le résultat est transféré sur des DVD ou, de plus en plus souvent, sur des clés USB ce qui permet ensuite de dupliquer les films de famille à l'infini : "on va chez une tante ou chez un frère et on copie les films sur les ordinateurs ou les disques durs externes. Il y a vraiment une notion de partage et de redécouverte car ce sont des souvenirs qui dorment depuis 20, 30 ou 40 ans. Des trésors cachés dans des armoires, dans des malles et que l'on ressort"'.

En une journée, on fait plusieurs fois le tour du monde!

Toute une partie de la vie privée des clients défile ainsi sur les écrans de "Life Images". "Il y a tout un mythe autour de notre activité", sourit Franck Vaillant. "En réalité, les gens filment des choses assez banales : des scènes de vie familiale, des enfants dans le bain, des baptêmes, des communions, des anniversaires. Et aussi beaucoup de voyages! Je pense qu'en une journée, on fait plusieurs fois le tour du monde!" Pour autant, l'intimité de chacun est préservée, assure-t-il : "nous nous concentrons sur la qualité de l'image. A tel point qu'à la fin de la journée, je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu. Nos yeux sont habitués à voir les défauts des images plutôt que le contenu".

Un marché de niche

"Life Images" est l'un des principaux acteurs de ce marché de niche avec un réseau de 200 revendeurs partout en France et environ 600 colis expédiés tous les mois. Cette entreprise mancelle numérise les anciens films sur bande ou cassettes VHS, les diapositives, les cassettes audio et les photos papier.