"Depuis 2016, les moissons sont médiocres, là c'est catastrophique", l'inquiétude des céréaliers de l'Indre

"La principale raison est climatique." Le président de la Chambre d'Agriculture, Robert Chaze, est formel : les mauvaises conditions météo expliquent la qualité médiocre des moissons cette année."Il y a eu beaucoup de pluie lors des semences d'automne, ce qui a rendu le travail difficile. On a semé 70% seulement de ce qui était prévu. Les terrains étaient trop humides."

- 30% de récoltes

Olivier Voisin a installé sa ferme des 4 sapins, à La Chaise, près de Sainte-Lizaigne, il y a une dizaine d'années. Depuis quatre ans, la météo contrarie ses récoltes, cette année c'est pire que tout selon lui. "On a soit beaucoup de pluie, soit trop de soleil et donc de la sécheresse. Ça donne des moissons médiocres. Et des rendements catastrophiques."

"Catastrophique" : ça veut dire pour Olivier une baisse de 30 % dans ses rendements. Forcément, sa trésorerie s'en trouve impactée : "Chaque année, on creuse la trésorerie, on ne va pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment, à un moment les réserves seront vides !" prévient-il.

L'été s'annonce difficile

Selon Olivier Voisin, les cultures de printemps ne promettent pas d'être meilleures. Le manque d'eau affecte le développement des graines donc des récoltes. "Il faut qu'il pleuve... mais de façon plus régulière, une grosse averse ça ne sert à rien." explique le céréalier.

Hélas, Météo France n'annonce, a priori, pas de pluie ces prochaines semaines.