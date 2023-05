Depuis 30 ans la société Macaire apporte ses pierres aux édifices

Les débuts, Jean-Gabriel Macaire, le gérant, s'en souvient très bien. Jeune diplômé de l'école de taille de pierre Saint-Lambert à Paris (la même école ou son père avait appris le métier de maçon), il avait suivi la formation de rénovation de monuments historiques.

De retour dans "son" Saintois, il s'est installé à Favières, en profitant un peu du nom et de la réputation de son père, maçon dans le secteur. 6 mois après son installation, il accueillait déjà son 1er apprenti. Au total, en 30 ans de métier, il a calculé qu'il a formé 32 apprentis. Une dizaine se sont ensuite installés à leur compte, dans le Saintois ou un peu plus loin, une vraie fierté pour Jean-Gabriel Macaire.

Aujourd'hui encore, régulièrement, des jeunes sont à l'oeuvre dans le grand atelier de la société Macaire. C'est le cas en ce moment d'Ethan, 17 ans, en terminale au lycée Camille Claudel de Remiremont. Arrivé à la taille de pierre un peu par hasard en regardant un reportage, il s'est pris de passion pour ce métier, curieux de découvrir par exemple comment sans machine, à l'époque, des hommes étaient capables de bâtir des cathédrales ou des châteaux. "Chaque jour est différent" se réjouit Ethan qui espère bien faire de la taille de pierre son futur métier.

Particuliers, monuments historiques et commandes publiques

Il a les yeux qui brillent par exemple en évoquant un projet ambitieux sur lequel sa société travaille, un gros chantier autour du château d'Etreval, dans le Saintois. Les propriétaires ont lancé une grosse opération de rénovation à laquelle des archéologues sont associés "Et là on sait d'où l'on vient!" glisse Jean-Gabriel Macaire, ravi de cette collaboration.

Aujourd'hui la société travaille beaucoup pour des particuliers, des rénovations de vieilles fermes par exemple mais aussi des interventions sur des façades nancéiennes qui s'effritent parfois au fil du temps. Il y a aussi les commandes publiques, des collectivités...Mais l'aspect favori du gérant Jean-Gabriel Macaire reste la restauration du patrimoine historique. Il aime à rappeler que pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient.

Dans le show-room à Favières, il y a des exemples de création de la société © Radio France - Johan Gand

Avec 7 employés, Jean-Gabriel Macaire peut mener plusieurs chantiers de front, mais il surveille aussi les finances. Ainsi il a choisi de restreindre un peu sa zone de service. "Bien sûr pour un beau projet ou un client fidèle on peut faire quelques heures de route, mais aujourd'hui avec le coût du carburant on fait aussi attention. On a beaucoup de devis qui viennent de Metz, par exemple. Metz c'est 2H de route, il y a les pauses des employés aussi, si cela se combine bien, ça peut le faire, mais on limite.

Approvisionnement local et travail manuel

Pour ses pierres, la société Macaire privilégie le local, elles viennent essentiellement de Meuse où l'on trouve notamment la pierre de Laveline, largement utilisée pour construire la ville de de Nancy. Mais comme la société intervient également à Lunéville ou St-Dié, elle utilise également du grès rose des Vosges, typique de ces secteurs.

Teinte, texture, usage, le choix de la pierre est une étape importante du projet © Radio France - Johan Gand

Après, si un client veut quelques chose de très spécifique comme une pierre très blanche pour l'extérieur, la société peut parfois venir des pierres d'un peu plus loin, d'Egypte par exemple.

Et même si aujourd'hui les machines ont fait leur apparition dans le métier et ont pris de la place, Jean-Gabriel Macaire prône toujours l'apprentissage à l'ancienne, à la main "Ca peut aider quand vous vous retrouvez seul sur un chantier avec votre massette et votre burin". Ethan, son jeune apprenti va dans le même sens, "les machines c'est vraiment pour éviter des tâches répétitives ou pour nous épargner de gros efforts, mais rien ne remplace le travail à la main. D'ailleurs pour les monuments historiques, nous n'avons pas le droit d'utiliser des machines".