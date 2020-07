Dès ce mardi, il sera possible de payer son amende ou la cantine des enfants au bureau de tabac

Dès ce mardi 28 juillet, il sera possible de payer ses impôts, régler son amende ou la cantine des petits dans un bureau de tabac. Au total, 5.000 tabacs sont concernés et seront signalés par l'étiquette "point de paiement de proximité". Il suffira simplement de passer un QR code au comptoir.

Il avait été lancé il y a un an par Gérald Darmanin, à l'époque ministre de l'Action et des Comptes publics, le dispositif de paiement des amendes, de la cantine du petit dernier ou encore des impôts chez votre buraliste. C'est désormais possible ce mardi 28 juillet dans quelques 5.000 bureaux de tabac sur les 24.000 en France. Le gouvernement doit détailler cette mesure ce mardi.

Payer par QR code au comptoir

Ces tabacs seront labellisés "point de paiement de proximité". Pour payer, rien de plus simple. Il suffit de passer le code imprimé sur son avis d’impôt devant le scanner de la Française des jeux au comptoir. Le commerçant ne voit pas ce que vous réglez, que ce soit une amende de justice ou la cantine, il ne voit seulement que le montant. Il sera enfin possible de régler en liquide jusqu’à 300 euros.

Dans le détail, il sera possible de payer par exemple votre taxe foncière, vos impôts sur le revenu, ou encore vos frais hospitaliers. Le nom du bureau de tabac le plus proche de chez vous sera affiché à la trésorerie ou sur le site internet des impôts grâce à un moteur de recherche.

2 millions de transactions par an prévues

"L'objectif est de rendre le paiement des fiscalités plus facile auprès des usagers dans une amplitude horaire qui sera plus accessible pour tout le monde", estime Philippe Coy, président de la confédération des buralistes de France. Les buralistes sont rémunérés 1,50 euro par transaction. La direction des finances publiques (DGFiP) estime à 2 millions le nombre de transactions qui pourraient être effectuées ainsi en année pleine, pour l'essentiel des factures.

Dispositif testé depuis le mois de février dans 18 départements

Ce dispositif était testé dans 18 départements depuis le mois de février dernier et va donc s'étendre dans toute la France à partir de ce mardi 28 juillet. Ce devait être le cas depuis le 1er juillet mais la crise du coronavirus a repoussé sa mise en place.