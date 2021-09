Après les fermetures successives des restaurants routiers à cause du Covid, la clientèle n'est plus au rendez-vous. Au Chaudron Glazik, à Briec dans le sud Finistère, on craint que la situation ne s'améliore pas dans les années à venir et on cherche à se réinventer.

"On se sent impuissant" : dans le Finistère, les restaurants ouvriers ne font plus le plein

Toutes les tables sont regroupées dans un coin de la grande salle du Chaudron Glazik à Briec, dans le Finistère, qui parait bien vide à Arnaud Le Croisier. "On est à 30% de pertes par rapport à ce qu'on faisait avant. On se sent impuissant", se désole le propriétaire de ce restaurant routier depuis onze ans.

Le Chaudron du Glazik peut compter sur ses habitués, même si les tables sont moins nombreuses. © Radio France - Margaux Queffélec

Heureusement, il peut compter sur ses fidèles comme Pascal qui n'échangerait pour rien au monde les pâtes à la carbonara du Chaudron Glazik contre un sandwich. "C'est convivial ! Dans les restaurants routiers, on fait des rencontres. Au moins on discute avec des gens alors que quand on mange tout seul dans son camion on discute avec la radio", lance le routier.

"On est trop jeunes pour les restaurants routiers !"

La plus jeune génération n'est pas du même avis. À quelques kilomètres de là, Martin et son collègue préfèrent l'option boulangerie pour leur pause déjeuner : "On est trop jeunes pour les restaurants ouvriers. Et puis ça boit du vin, etc. Après ça donne moins envie de bosser. Quand on mange un petit sandwich vite fait, après on enchaîne."

Les restaurants ouvriers boudés par les clients depuis la crise sanitaire. Copier

La désaffection des restaurants ouvriers a été accélérée par les fermetures imposées par le Covid mais c'est avant tout une tendance de fond. La raison pour laquelle Arnaud Le Croisier veut utiliser l'espace vide de son établissement pour proposer des sandwichs chauds à emporter. Avec l'ouverture prochaine de ce coin "snacking", le restaurateur espère garder la convivialité qui caractérise le Chaudron Glazik et protéger l'emploi de ses quatre salariés.