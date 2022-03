"Depuis le début de l'année le plein c'est 2000 euros par mois en plus", Eddy Benoit transporteur à Rognac

Face à la hausse des prix du carburant les transporteurs, ambulanciers, taxis et agriculteurs dans les Bouches-du-Rhône s'unissent et annoncent une mobilisation le 4 avril prochain. Malgré les annonces du gouvernement et les aides à venir ils ne s'en sortent plus.

Vendredi 1er avril la mesure annoncée par le gouvernement pour les automobilistes : 15 à 18 centimes d'euro de remise par litre de carburant à la pompe s'appliquera dans les stations service. Un coup de pouce pour faire face à la flambée des prix depuis plusieurs semaines mais pour les professionnels ça ne suffira pas.

Trop de frais, activité ralentie

Dans les Bouches-du-Rhône, agriculteurs, taxis, ambulanciers et transporteurs disent ne plus s'en sortir, certaines entreprises ont dû même prendre des mesures pour réduire leur l'activité car cela devient trop cher d'aller sur la route. C'est le cas notamment de Eddy Benoit, transporteur à Rognac "Benoit Trans" qui ne s'en sort plus : "Depuis le début de l'année mes camions me coûtent entre 1.500 et 2.000 euros de plus par mois. J'ai dû réduire mon activité, laisser les véhicules à l'arrêt et me séparer de tous mes salariés. On envisage la fermeture, le dépôt de bilan. J'essaie de sauver encore un camion", se désole Eddy Benoit.

Dans son plan de résilience le gouvernement a annoncé une enveloppe de 400 millions d'euros, c'est à dire une aide financière directe, de 200 à 1.300 euros par véhicule, qui sera "versée rapidement" mais pour eux il faut surtout une baisse rapide des prix du carburant. Ils demandent également un moratoire sur la TICPE, la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Si on continue comme ça on va tous dans le mur, on va tous vers la faillite - Eddy Benoit

Journée d'action commune le 4 avril

Ces professionnels ont décidé de se mobiliser lundi 4 avril. Le détail des opérations prévues dans les Bouches-du-Rhône n'est pas encore connu mais ils envisagent des barrages filtrants et des blocages de dépôts pétroliers.