Depuis le début du confinement, les Restos du Cœur de Savoie : "On voit des gens qu'on ne voyait pas"

Après un mois et demi d'arrêt du pays, les dix centres des Restos du Cœur de Savoie voient affluer de plus en plus de personnes.

Les Restos du Cœur constitue une vigie de la casse sociale provoquée par l'épidémie de Coronavirus et le confinement du pays depuis la mi-mars. En Savoie, après deux semaines d'interruption totale, 10 des 11 centres ont pu rouvrir et organisent des distributions de colis. Les bénéficiaires font la queue dehors, parfois sous la pluie, en respectant la distance de un mètre de distanciation. Jean-Michel Peyneau, le responsable des Restos pour la Savoie déplore "une perte de convivialité. A cause des mesures sanitaires, le contact est réduit. Tout le monde le comprend. C'est la condition pour continuer la distribution de l'aide alimentaire."

Très forte augmentation dans certains centres

En moyenne, avant le confinement, les Restos bénéficient à plus à 3.000 personnes en Savoie chaque semaine. Jean-Michel Peyneau est frappé par l'augmentation de la fréquentation, jusqu'à 25 % de plus dans certains centres. "Chaque semaine, ils sont de plus en plus nombreux. On voit des gens qu'on ne voyait pas. Des CDD, des saisonniers victimes de la fin prématurée de la saison d'hiver et qui sont restés, en attendant une saison d'été que, hélas, ils risquent de ne pas pouvoir effectuer."

Très inquiet pour l'avenir

Le responsable se méfie des statistiques, il demeure prudent. Sur ses premières impressions, cet afflux est le fait d'une population en âge de travailler mais qui n'a plus de travail actuellement. Il est très inquiet pour la suite. "Je pense que le 11 mai -le déconfinement- ne changera rien. La situation de précarité durera des semaines, voire des mois. A mon avis, jusqu'à ce que l'on trouve un vaccin. J'espère me tromper bien sûr."

Si l'augmentation d'un tiers des bénéficiaires se confirme de semaine en semaine comme partout en France, le Savoyard redoute un épuisement des stocks de nourriture à terme. Déjà, à cause de l'épidémie, les collectes sont très réduites et on ne peut compter que sur de faibles quantités de fruits et de produits frais. Enfin, un des effets du confinement est l'absence des bénévoles âgés, obligés de rester à la maison, et qui sont un des rouages clés des distributions et des tris de la nourriture. Jean-Michel espère qu'ils reviendront vite.