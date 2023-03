Dernier jour pour profiter d'un film à cinq euros dans le cadre de l'opération "Printemps du cinéma"

France Bleu Saint-Étienne Loire - C'est le troisième et dernier jour pour le Printemps du cinéma. Quel bilan est-ce que vous en tirez pour l'instant ?

Cédric Louvet - Pour l'instant, le bilan est bon. On reste sur la bonne dynamique qu'on a depuis depuis la fin d'année dernière. Les gens de retour dans les salles, ils profite logiquement du tarif préférentiel pour revenir. Donc on est très contents.

Tout augmente, même le prix du ticket. Le "Printemps du cinéma", ces dernières années, c'était 4 euros mais cette fois c'est un euro de plus... Pourquoi ?

Le tarif est mis en place par la Fédération du cinéma au niveau national. Ils invoquent la hausse des coûts de fonctionnement du cinéma notamment en terme énergétique, avec les machines et les éclairages à faire tourner, pour effectivement augmenter le prix du billet d'un euro.

Est-ce qu'il y a des films qui ont mieux marché sous le régime du Printemps du cinéma que ces derniers mois en salles ?

Oui, on a par exemple le film "Alibi.com" qui est déjà sorti il y a plus d'un mois mais qui a vu sa fréquentation augmenter avec le "Printemps du Cinéma". On a aussi "Avatar 2" qui reste en salles pour l'occasion mais également de plus petites productions comme "La Chambre des merveilles" ou "Les petites victoires" : ce sont de jolis films français qui, grâce à cette opération, s'ouvrent à un nouveau public.

Les manifestations s'enchaînent depuis plusieurs jours maintenant autour de la réforme des retraites avec encore hier soir des dégradations sur les vitrines des magasins à Saint-Étienne et des poubelles incendiées. Est-ce que ça vous inquiète particulièrement ?

On essaye de comprendre la mobilisation, on est tous dans la même situation. Pour l'instant nous ne sommes pas impactés directement mais on reste vigilant pour les prochaines semaines.