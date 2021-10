Les 19.901 artisans des Pyrénées Atlantiques appelés à désigner leurs représentants pour les 5 prochaines années à la chambre des Métiers et de l'Artisanat. Le scrutin est clôt ce soir.

Dernier jour pour les élections à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes artisans dans les Pyrénées Atlantiques ? Il ne vous reste plus que jusqu'à ce jeudi soir pour voter et désigner vos représentants pour les 5 prochaines années à la chambre des métiers et de l'artisanat. Le scrutin se fait par vote électronique mais n'attire pas les foules. Pourtant, comme le dit le slogan " l''artisanat, c'est la première entreprise de France".

L'artisanat représente 19.901 entreprises dans les Pyrénées Atlantiques réparties dans les domaines de l'alimentation, du bâtiment, de la production et les services des entreprise de moins de 10 salariés soit 250 métiers.

L'artisanat dans les PA a plutôt bien passé la crise sanitaire : 2493 entreprises créées depuis le début de l'année dans le département.

Reste que ces élections ne mobilisent pas du tout : à ce jour, à peine 2 % des artisans se sont exprimés. Les observateurs s'en inquiètent et martèlent aux intéressés que les Chambre des métiers sont les interlocuteurs des élus notamment et qu'ils sont donc à même de défendre au mieux les territoires

Deux listes sont en concurrence dans les PA pour ces élections : pour voter cliquer ici

La liste de la majorité sortante : " la voix des artisans"

La liste " fiers d'être artisan"

Fin du vote donc ce jeudi soir. Résultats le 19 octobre au soir.