Dernier mois de travaux au centre Folatière, nouveau quartier de Bourgoin-Jallieu

Fin 2014 débutait le chantier du centre Folatière à Bourgoin-Jallieu. Un lieu d'habitation, des commerces aussi, à l'emplacement de l'ancien hôpital . En cette fin juillet, pour les ouvriers, l'heure est aux dernières finitions.

A Bourgoin-Jallieu, en plein cœur de la ville, c'est un nouveau quartier qui va s'offrir aux habitants à la fin du mois d'août avec l'ouverture de l'hypermarché Cora, le 31, et dans la foulée, en septembre, l'installation des premiers occupants d'appartements et de studios. Le centre Folatière se trouve sur le site de l'ancien hôpital, un terrain de 2,7 hectares. En cette fin juillet, l'heure est aux finitions. Si les travaux de la 2e tranche doivent démarrer à la fin de l'année avec à terme quelque 100 logements supplémentaires, la 1e tranche - la plus importante - est en passe d'être livrée.

Visite du site en compagnie de Jacques Chanut, l'un des deux entrepreneurs berjalliens à l'origine de ce centre Folatière. Copier

Cette 1ere tranche de travaux en quelques chiffres....

-50 millions d'euros d'investissement

- 220 logements répondant aux normes HQE pour haute qualité environnementale dont 61 logements sociaux, 101 appartements regroupés dans une résidence seniors avec services et 63 logements en accession à la propriété. Les premiers occupants doivent emménager à partir de début septembre

- Côté commerces, l'hypermarché Cora disposera d'environ 4.000 m2. Il y aura aussi d'autres boutiques sur 4.000 m2, notamment un caviste, un salon de coiffure, une banque... Ces boutiques ouvriront au fur et à mesure à partir de la rentrée. Pour l'instant, la moitié de 18 cellules commerciales a été vendue.

- 950 places de parking dont 650 pour le grand public, le reste pour les occupants des logements. C'est une prestataire privé qui assurera la gestion du parking public, un parking payant mais sécurisé. Les deux parkings ont des entrées distinctes mais tous deux se trouvent en sous-sol.

- Jusqu'à 250 ouvriers ont travaillé sur le site. Entre les emplois dans les commerces, au niveau du parking, via la résidence seniors, ce sont 250 emplois pérennes qui vont voir le jour, dont 100 rien que pour l'enseigne Cora qui sera la première à ouvrir.

Philippe Monge est le directeur du magasin qui va ouvrir le 31 août et qui sera le 2e pour Cora en Rhône-Alpes Copier

....et en images

Des toits terrasses avec de la végétation. Ici, depuis un appartement de la résidence seniors. © Radio France - Céline Loizeau

Un immense parking sur 2 niveaux et en sous-sol pour 650 places grand public. © Radio France - Céline Loizeau

Philippe Monge, le directeur du Cora, a embauché 100 personnes. Essentiellement des locaux. Du personnel en formation ou qui prépare déjà l'ouverture fixée au 31 août. © Radio France - Céline Loizeau

Un gros chantier qui va changer le visage de la ville

Pour Jacques Chanut, l'un des 2 promoteurs avec son collègue également Berjallien Paul Moulin, "c'est symbolique, mais on est à la frontière entre Bourgoin et Jallieu et ce quartier voit le jour pour les 50 ans de la fusion." La mairie, régulièrement interpellée par les commerçants de la rue piétonne qui souffrent depuis plusieurs années, espère que ce nouveau quartier à deux pas de la rue de la Liberté va attirer les chalands, va donner un nouveau souffle au cœur de la ville.

Le lancement des travaux avait pris près de deux ans de retard : le groupe Carrefour ayant saisi le conseil d'Etat s'opposant au volet commercial du projet. Il n'avait pas eu gain de cause et fin 2014 les travaux de terrassement avaient pu démarrer. On se souvient aussi qu'en octobre 2015 un ouvrier, travaillant pour un sous-traitant, avait été d'abord gravement blessé avant de décéder de ses blessures quelques jours après. Des panneaux de coffrage s'étaient détachés d'une grue et étaient tombés sur l'ouvrier. L'enquête n'a pas démontré de manquements aux règles de sécurité mais évoque un comportement lié à la consommation de stupéfiants.