Dernier mois pour pouvoir utiliser les tickets restaurants de 2020

S'il vous reste des tickets restaurants de 2020, que vous n'avez pas pu utiliser à cause de la crise sanitaire et du télétravail, vous avez jusqu'au 31 août 2021 pour en bénéficier, avant leur péremption. Du fait des différents confinements et fermetures de restaurants, leur durée de validité a été plusieurs fois rallongée.

Leur utilisation est toujours limitée à 38 euros par jour dans les restaurants. Ils peuvent être également utilisés les dimanches et les jours fériés. Dans les grandes surfaces, leur plafond est à 19 euros et ils ne sont utilisables que du lundi au samedi. Ils peuvent également être utilisés lors des livraisons de repas.

Redonner du pouvoir d'achat aux restaurateurs

Initialement, ces tickets restaurants devaient périmer le 31 février, mais le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait décidé, début février, de rallonger leur délai d'utilisation jusqu'au 31 août pour "redonner 700 millions d'euros de pouvoir d'achat aux restaurateurs", qui, à ce moment, n'espéraient pas de réouverture avant plusieurs mois.