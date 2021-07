Dernier recours pour les salariés de Sanofi à Montpellier, avant 55 suppressions de postes

En l'espace de 12 ans, le site de Sanofi à Montpellier est passé de 1 400 postes à 850. Le prochain plan de départs volontaires, annoncé en début d'année, prévoit d'y supprimer 55 postes dans le pôle recherche et développement.

Au niveau national, ce sont 364 emplois qui sont menacés.

Après plusieurs actions pour bloquer ce projet, une majorité des organisations syndicales ont signé ce plan de départs volontaires.

Sud Chimie s'y refuse, et vient d'écrire à l'inspection du travail pour lui demander de bloquer, en l'état, cette restructuration.

Pour appuyer sa requête, le syndicat insiste sur le fait que 8 salariés sur 10 sont "très inquiets" et n'ont "plus confiance dans la stratégie de l'entreprise".

Marion Layssac est biologiste à Sanofi Montpellier depuis 15 ans. Elle a connu plusieurs plans de départs, et sait qu'il s'agit d'un dernier recours :

"On ne peut pas attaquer directement notre employeur (en justice, ndlr) car on ne peut pas leur expliquer que Sanofi n'a aucun problème financier et qu'il n'y a aucune raison pour supprimer des postes. Les licenciements économiques n'ont plus besoin de motifs économiques, on ne peut donc pas aller sur ce terrain-là. Mais par contre, on va sur celui des risques psycho-sociaux."