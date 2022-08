Dernière ligne droite dans les rayons de fournitures scolaires des supermarchés

C'est un passage obligé à quelques jours de la rentrée des classes prévue le jeudi 1er septembre : l'achat des fournitures scolaires. Un moment stratégique pour les hypermarchés qui dédient des moyens très importants pour ce rayon saisonnier. Exemple au magasin Auchan de Laxou, dans le Grand Nancy.

Au milieu du rayon, des cartons de marchandises sont vidés et rangés en permanence. Règles, équerres et rapporteurs en main, Julien et ses sept collègues du rayon n'arrêtent pas : "on est dans la plus grosse quinzaine donc c'est toute la journée comme ça. On tire le stock, on vide la réserve au maximum, ce sont quinze jours décisifs". Ici, le rayon occupe environ 200 mètres carrés pour 5 000 à 6 000 références différentes. Le défi pour Jérôme Lacouture, le manager du rayon, c'est d'avoir de tout en permanence : "les gens, quand ils viennent faire leurs achats de rentrée, ils veulent trouver toute leur liste. Il faut couvrir tous les besoins. Avec l'expérience, on voit si on va manquer d'un produit et on va se dépanner chez un fournisseur ou un autre collègue qui peut céder de la marchandise".

Une bataille des prix entre enseignes

Au delà de l'organisation, l'autre bataille, c'est celle des prix pour Jérôme Lacouture. Auchan veut proposer la rentrée la moins chère quitte à réagir aux prix de la concurrence. Le manager constate aussi des changements de comportements de la part des consommateurs : "on voit que les gens vont plus sur la marque premier prix ou sur la marque Auchan. On vend beaucoup plus de ces produits-là. C'était déjà le cas l'année dernière. On voit que cela s'accentue d'année en année". Il faut dire qu'à l'échelle nationale, une rentrée en 6e coûte cette année 4,25% plus cher qu'en 2021 selon Familles de France.