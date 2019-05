Isère : dernière semaine pour les déclarations fiscales en ligne

Grenoble, France

"Pour quelqu'un qui n'a jamais mis les doigts sur un clavier ou internet, on pédale un petit peu dans le vide." Voilà le constat que fait Bernard, 70 ans, concernant la numérisation de la déclaration fiscale annuelle. Comme tous les contribuables du département de l'Isère, il doit faire sa déclaration avant le mardi 28 mai, sous peine de poursuites du fisc. Lui et son épouse Annette ne sont pas les seuls dans cette situation. Ils se sentent totalement dépassés par cette démarche numérique.

A une semaine de la date limite, le centre des Finances Publiques Rhin et Danube de Grenoble est pleinement mobilisé pour venir en aide aux personnes perdues dans les démarches en ligne. Il faut dire que cette aide est nécessaire. Pour preuve, dès 9 heures 30 ce matin, et seulement une heure après l'ouverture du centre, déjà près de soixante personnes attendent avant de pouvoir s'entretenir avec un conseiller fiscal. En moyenne, plus de 800 personnes sont reçues tous les jours.

"Moi ça me fait tellement peur de me tromper que je préfère venir sur place" - Jeannine, à la retraite depuis 7 ans, n'a pas confiance dans le système de déclaration en ligne.

Les personnes les plus impactées par la fracture numérique sont également les plus touchées par des difficultés au moment de déclarer leurs revenus annuels pour le calcul de l'impôt. C'est le cas de Jeannine, qui n'a "aucune base sur internet" et qui revient pour la deuxième année au centre Rhin et Danube pour réaliser sa déclaration. "Comme pour les impôts il ne faut pas se tromper, je préfère venir pour qu'on m'aide à remplir le formulaire" explique-t-elle quand on lui demande pourquoi elle vient directement faire sa déclaration auprès d'un conseiller fiscal. Cette retraitée avoue ne pas avoir un bagage suffisant sur internet pour pouvoir se débrouiller seule. Même quand elle travaillait, "c'était compliqué de se servir d'internet". Pour l'année prochaine, elle a déjà prévu de revenir au centre des Finances Publiques pour faire sa déclaration.

Quant à Bernard et Annette, ils regrettent l'époque où l'on remplissait le formulaire : "On l'envoyait et la réception était faite. En 48 heures, c'était au service des impôts et il n'y avait pas de problèmes". Ce couple de septuagénaires reconnait tout de même l'avantage de l'utilisation d'internet pour les plus jeunes.

Une fracture numérique mais aussi une fracture sociale

Le centre Rhin et Danube reçoit en moyenne près de 110 000 personnes par an en accueil physique. Une partie concerne les personnes subissant la fracture numérique de plein fouet. Mais une autre partie se trouve impactée par une fracture sociale. "On a des gens qui ne savent pas lire, d'autres qui sont en réinsertion professionnelle, notamment des anciens détenus, et qui de toute façon allaient au guichet auparavant et qui se retrouvent aujourd'hui face à l'ordinateur. Il y a un rôle social d'accompagnement des usagers", explique Anne-Laure Gonnet, inspectrice générale des finances publiques et responsable de l'accueil.

Le dépôt des déclarations en ligne sera terminé en Isère le 28 mai prochain. Une date qui est échelonnée, en fonction du numéro du département, entre le 21 mai et 4 juin. Même avec la récente mise en place du prélèvement à la source, il faut encore faire une déclaration pour que le taux d'imposition puisse être calculé et appliqué dès septembre 2019 ou janvier 2020, s'il y a eu des changements de situations professionnelles et/ou familiales.