Dernières heures de travail, à Brive, pour les 47 licenciés de Deshors Moulage

C'est la fin de l'histoire pour Deshors Moulage, à Brive. Le fabriquant de moules de pneus va définitivement fermer ses portes ce mercredi, et les 47 salariés vont être licenciés.

La liquidation judiciaire avait été prononcée au coeur de l'été avec poursuite d'activité pour trois mois. Cela laissait un peu de temps à un éventuel repreneur de se manifester, ce qui n'a pas été le cas, et cela laissait du temps pour honorer les dernières commandes d'une activité désormais largement internalisée par les manufacturiers.

Du dégoût

"47 familles se retrouvent dans l'embarras" lance Thierry Garrelou, élu CGT au comité social et économique, énumérant les différentes professions de "méthodistes, programmeurs, tourneurs, fraiseurs, ajusteurs, etc."

C'est le coeur gros et sans grand espoir pour la suite que les salariés sont mis à la porte. Jean-Marie dit ressentir "du dégoût" après 25 ans dans l'entreprise. "On a travaillé pour une boutique qui nous fout dehors du jour au lendemain sans rien ni compassion" dit-il, en colère, "contre ces gens qui rachètent des entreprises pour faire du pognon, en se foutant complètement des gens qui sont à l'intérieur".

Le site de Deshors Moulage à Brive va fermer ses portes © Radio France - Nicolas Blanzat

Pas de casse et au travail jusqu'au bout

Pourtant, les salariés sont restés dignes, ajoute-t-il, "sans casse et au boulot jusqu'au bout pour sortir la tête haute. Pour leur faire voir que nous, on travaille, et que eux, ils nous mettent dehors comme des mal propres".

Il n'y a pas de perspective

Le boulot, justement, il est dur d'entrevoir la suite avec des salariés qui pour beaucoup ont plus de 50 ou 55 ans reprend Thierry Garrelou, élu CGT au comité social et économique. "Quand on connaît les problèmes de l'industrie en Corrèze, il y a beaucoup d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas de perspective. Toutes les entreprises qui font de la mécanique générale ont des problèmes. Donc il va probablement falloir se réorienter. Mais, la cinquantaine passée, ça va être compliqué".

Les lettres de licenciement sont attendus dans les boîtes aux lettres début novembre, le plan social doit lui prendre fin début décembre.