Dernier jour des soldes à Bordeaux : "On n'y est pas"

Pour Athenais, gérante d'une boutique de prêt-à-porter rue Voltaire, à Bordeaux, la situation se résume en quelques mots : "On n'y est pas". Elle préfère ne pas communiquer sur sa baisse de chiffre d'affaires, comme de nombreux autres commerçants. Ces soldes peu fructueuses, les commerçants l'expliquent principalement par la baisse d'activité touristique. "Cette année, ce qui nous manque, c'est vraiment les touristes étrangers" confirme Sandrine, vendeuse dans le magasin voisin.

"Pendant les trois mois d'été, 20% de l'économie de Bordeaux vit grâce aux touristes" précise Christian Baulme, président de l'association des commerçants de la Ronde des Quartiers de Bordeaux.

Pour d'autres, les touristes français ont été plutôt acheteurs. La boutique de vêtements de Marie, située rue des Trois-Conils, a fait un meilleur chiffre que l'année dernière. "Pas grand chose, 5% sur le mois de juillet, mais juste le symbole de ne pas avoir baissé c'est important psychologiquement". Une petite victoire dans le contexte actuel. Marie appréhende néanmoins la suite : "On prend tout ce qu'on peut, en espérant qu'on va tenir l'hiver prochain".

Bilan des courses avec les commerçants du centre-ville de Bordeaux Copier

Des soldes raccourcies

Les soldes étaient exceptionnellement décalées et raccourcies cette année. Elles se sont tenues du 15 juillet au 11 août, sur quatre semaines au lieu de six habituellement. Une décision prise par le gouvernement pour répondre à la crise sanitaire et aux conséquences économiques engendrées. Décision saluée par Christian Baulme, président de l'association des commerçants de la Ronde des Quartiers de Bordeaux.