Derniers préparatifs avant l'ouverture du restaurant, Le Pily, à Cherbourg

Le chef, Pierre Marion est déjà en cuisine, ce matin, en train d'ouvrir des coquilles Saint-Jacques. J-1 avant l'ouverture, tout est prêt pour accueillir les premiers clients. "Je me sens à la fois soulagé, stressé et un peu excité, je ressens plusieurs émotions et c'est normal. Je suis surtout soulagé que les travaux se terminent, ce fut fatiguant moralement et physiquement," explique Pierre Marion.

Trois ans et demi de travail

Installé depuis 15 ans sur Cherbourg, avec sa femme Lydie, Pierre Marion, a décidé en octobre 2018, de répondre à l'appel d'offres de Ports normands associés (PNA) pour reprendre la capitainerie. "L'appel d'offre a été publié le jour de l'anniversaire de ma fille, et nous y avons répondu. Ce fut trois ans et demi de travail intense entre les réunions, les dossiers, les appels, mais nous avons réussi," ajoute Pierre Marion.

Les travaux ont été lourds, car il a fallu respecter des normes notamment les normes des architectes des bâtiments de France. " Nous avons dû reconsolider les murs qui étaient fissurés, casser les cheminées pour les reconstruire à l'identique et refaire entièrement l'intérieur. Nous sommes heureux d'avoir redonné vie à ce qui fait partie du patrimoine de la ville car quelque part ça faisait de la peine de le voir inoccupé."

Une vue unique sur le port, mais la cuisine reste au centre

Dans le restaurant, tout a été aménagé pour que chaque client ait une vue sur le port de plaisance. Tout a été pensé dans le moindre détail. "On a réfléchi à la disposition de chaque siège, de chaque table pour que tout le monde puisse avoir cette vue unique", précise le chef cuisinier. Seulement, pas question de "venir manger juste pour la vue", car avant tout "on vient dans un restaurant pour manger." "Ma priorité, c'est l'assiette, et ce qui compte, c'est la qualité de ma cuisine. Si vraiment on veut une jolie vue, on fait un pique-nique sur la plage."

L'objectif de Pierre et Lydie Marion, c'est d'avoir un restaurant qui représente le Cotentin. "Je ne fais plus de viande depuis déjà quelques mois, nous avons tellement de produits de la mer dans la Manche : les huitres de St Vaast, les ormeaux, les bulots, les homards. Par ma cuisine, je veux faire découvrir le territoire, les producteurs et les pêcheurs. Aujourd'hui, avec ce restaurant c'est, encore plus significatif, 90 % du poisson que je cuisine vient des bateaux de Cherbourg, que l'on voit depuis le restaurant".

Pour le weekend de la Saint-Valentin, les réservations ont été très nombreuses, mais il peut rester des places en fonction des annulations. Le Pily conseille de surveiller le site internet. Les réservations se font uniquement sur le site internet du Pily.