Dernier recours refusé, feu vert pour le parc éolien au large de Noirmoutier

D'ici 2025, 62 éoliennes auront poussé au large des îles vendéennes. L'ultime recours déposé par deux associations, "Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu" et "la Société de protection du paysage et de l'esthétique de la France", a été rejeté par le Conseil d'État ce mercredi 1er mars.

Un non qui sonne comme un grand oui pour le consortium industriel EMYN, pour Siemens Gamesa chargé de fabriquer ces éoliennes et pour les Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire qui vont construire la sous-station électrique. Les élus du secteur sont également soulagés. "Même si on aurait préféré de l'éolien flottant plus au large et plus rentable, on est quand même soulagé, le mix énergétique, c'est une nécessité" explique-t-on à la communauté de communes de Noirmoutier.

Début des travaux cet été

62 éoliennes à 12 km des côtes de l'île d'Yeu, à moins de 17 de celles de Noirmoutier, "ça reste de la pollution visuelle malgré tout, nous serons donc vigilants pour obtenir des compensations financières suffisantes" indique à France Bleu Loire Océan Fabien Gaborit, le président de la communauté de communes.

Le parc qui doit s'étaler sur 83 km², chaque éolienne sera espacée de plus d'un kilomètre pour laisser passer notamment les bateaux de pêche. Le parc produira 1900 GWh par an, l’équivalent de la consommation de 800.000 personnes.

Les derniers verrous ont donc sauté. Tout va s'accélérer : début des travaux au cours de l'été 2023 avec le désenrochement, la construction des éoliennes débutera l'an prochain. Pour les assembler, la plateforme du port de Saint-Nazaire est en première ligne, ce sera confirmé sans doute dans les semaines à venir.